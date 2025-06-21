ديفيد أورتيز تشيدز رافائيل ديفرز لعدم كونه “حزمة كاملة” قبل أن تغلب ريد سوكس على نجمهم السابق

كان على ديفيد أورتيز فقط التسلل إلى حفر آخر في رافائيل ديفرز.

قبل ساعات من مواجهة Devers The Red Sox لأول مرة في حياته المهنية بعد التجارة المروعة التي أرسلته إلى العمالقة ، أخذ أورتيز تسديدة على نجم بوسطن السابق المحلي.

نشر Ortiz في قصته على Instagram صورة له يقف داخل Fenway Park إلى جانب نصب تذكاري رقم 34 ، وأقام Red Sox في وقت لاحق Devers في خمسة خفافيش في فوز 7-5 يوم الجمعة.

“الشيء هو أن لديك بعضًا من هذا القبيل في بوسطن ، يجب أن لا تكون ضاربًا ، يجب أن تكون الحزمة الكاملة على طول الطريق حول اللاعب … GO SOX” ، كتب أورتيز ، أثناء إضافة ، “أفضل منظمة في لعبة البيسبول”.

Ortiz ، الذي تقاعد رقم 34 من قبل الامتياز ويعمل الآن كمساعد خاص لمجموعة Fenway Sports Group ، ويبدو أنه حاول أن يقول إن Devers لم يفعل ما كان مطلوبًا ليكون حجر الزاوية في الامتياز وهذا هو السبب في أن قميصه لن يتقاعد من قبل الفريق وأنه يلعب بدلاً من ذلك في سان فرانكسكو.

تتماشى هذه الرسالة مع التعليقات التي أدلى بها Ortiz خلال الأسبوع الماضي والتي كانت تنتقد من الغياب وتجهيز الفريق.

أخبر Ortiz The Athletic أنه يعلم أن الشراكة لن تنتهي بشكل جيد بسبب الدراما المحيطة بتغيير الموقف في وقت سابق من هذا العام بعد أن وقع Red Sox Alex Bregman.

“لقد لعبت مع Red Sox لفترة طويلة” ، قال أورتيز للنشر. “أنت تعتقد أن كل شيء معي و Red Sox كان الورود والزهور؟ مررت ببعض الأوقات الصعبة أيضًا. لكنني كنت ناضجًا بما يكفي لفهم الأشياء الداخلية والحفاظ عليها. حتى في أفضل العائلات ، بين أفضل الإخوة ، يحدث.

ظهرت التفاصيل في محاولة لشرح ما الذي أدى إلى الطلاق لمدة عامين ونصف تقريبًا بعد أن وافق الجانبين على تمديد لمدة 10 سنوات بقيمة 313.5 مليون دولار خلال موسم 2033.

وقال كريج بريسلو ، كبير مسؤولي البيسبول في ريد سوكس ، إن الجوانب ضربت “نقطة انعطاف” ولم يتمكنوا من “العثور على محاذاة”.

ألمح ديفرز ليلة الجمعة إلى أنه شعر أن ريد سوكس لم يظهر له احترامه أثناء نقله إلى الضارب المعين ثم يطلب منه الانتقال إلى القاعدة الأولى بعد إصابة تريستون كاساس في نهاية الموسم.

“أود أن أقول إنني وضعت بعض الأرقام الجيدة في بوسطن ، وأعتقد أنني أشعر أنني قد اكتسبت بعض الاحترام” ، قال ديفرز من خلال مترجم ، لكل رياضي. “لو كانوا قد سألوني في بداية التدريب في الربيع ، نعم ، كنت سألعب”.

إن مطالبة بتبديل المواقف ليس شيئًا يجب أن يقلقه Ortiz خلال فترة وجوده في بوسطن من 2003 إلى 16 والذي حصل على مكان في Cooperstown ، حيث يعمل Slugger في المقام الأول كضارب معين للفريق والتقاط قفاز قاعدة أول عند الحاجة.

لم يرغب Devers في التقاط قفاز الأساس الأول عند سؤاله ، والآن سيحاول Red Sox الفوز بدون نجومهم المحلي بينما يحاول Devers إعادة العمالقة إلى التصفيات.

وقال أورتيز لـ Athletic مؤخرًا: “ستكون المؤسسة دائمًا هناك. يأتي اللاعبون ويذهبون. كلاعب ، في بعض الأحيان عليك أن تضع الأنا جانباً وأن تفهم أنه بمجرد أن تحصل على رواتبهم ، يجب أن تجد طريقة للقيام بما قيل لك”.

“هذه رسالة لجميع اللاعبين الشباب الذين يعتقدون أنهم يتحولون إلى أكبر من اللعبة. أنا لا أقول أن Devers كان هكذا. إنه متواضع. إنه طفل جيد. لكن في بعض الأحيان عندما تكون صغيراً وغير ناضج ، أنت (لا تدرك ذلك).

“أنا لا أقول أن Red Sox فعل كل شيء بشكل صحيح. لكن عليك أن تمنح النادي فائدة الشك. إنهم لا يحاولون جعل المنظمة تبدو سيئة. إنهم يحاولون القيام بحركات جيدة في بعض الأحيان لا تتاح لهم الفرصة لشرحها.”