ديفيد ستيرنز جميعهم يستبعد عودة ميتس لخوسيه إيغليسياس

ميناء شارع. لوسي – يا إلهي.

أدت الرغبة في تقييم اللاعبين الأصغر سناً مع الحفاظ على مرونة القائمة إلى تراجع Mets عن خوسيه إغليسياس في هذا الموسم ، وفقًا لرئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز.

في مؤتمره الصحفي الأولي لتدريب الربيع ، أشار ستيرنز يوم الأربعاء إلى أنه من غير المرجح أن يعود الوكيل الحر إيغليسياس.

كان Iglesias العام الماضي هو زعيم الرنين – الذي ينتج كل من التشكيلة والناشئة كشخصية نادي رئيسية – من Mets “OMG” الذي أعاد موسمهم بعد بداية قاسية ووصلوا إلى NLCs.

وقال ستيرنز: “أين نحن الآن ، لهذا الدور في فريقنا ، من المهم بالنسبة لنا أن نبقي بعض الطرق مفتوحة للاعبين الأصغر سناً”. “نعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا الحصول على مرونة في القائمة مع تلك البقعة.”

أشار ستيرنز إلى أن النادي في وقت ما في الموسم الماضي لم يكن لديه لاعب في مركز النسخ الاحتياطي مع بقاء خيارات الدوري البسيطة ، تاركًا Mets “Frozen” لفترة.

وقال ستيرنز: “من الصعب حقًا تجميد قائمة لاعب الموقف بالكامل”.

بيت ألونسو ، جيف ماكنيل ، فرانسيسكو ليندور ومارك فينتوس هم المبتدئون.

أولئك الذين لديهم فرصة في المخيم للفوز في وظيفة النسخ الاحتياطي من بينهم نيك مادريجال وبريت باتي ولويزانجيل أكويا.

أنتج Iglesias ، 35 عامًا ، خط SLASH .337/.381/.448 في 291 مباراة لوحة لـ Mets بعد أن لم ينجح في العثور على وظيفة في الدوري الرئيسي في الموسم السابق.