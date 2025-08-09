ديفيد ستيرنز لا يلوم اللوم على المدربين لمشاكل ميتس الهجومية

ميلووكي – بقدر ما ناضل فريق Mets بشكل عدواني ، فإن رئيس عمليات البيسبول في النادي لا يلوم مدربي ضربه.

ديفيد ستيرنز يوم الجمعة أدى إلى إعفاء إريك شافيز وجيريمي بارنز على الركود الجماعي في اللوحة التي شملت معظم الموسم ، وربما كان الأمر أكثر تشددًا مؤخرًا.

في حديثه قبل أن يفتح Mets سلسلةهم ضد Brewers Sizzling في American Family Field ، أشار Stearns إلى أنه لا يزال ملتزمًا بشافيز وبارنز ، الذين شاركوا في منصب مدرب الضرب خلال الموسمين الماضيين.

وقال ستيرنز: “لدي ثقة في مدربينا الضار”. “أعتقد أن لدينا مدربين جيدين. لديهم سجلات تتبع للمساعدة في القيادة وتجميع جرائم ذات جودة عالية حقًا. هذه ، في بعض الأحيان ، البيسبول ، وسوف تدفعك إلى الجنون عندما يكون لديك لاعبون موهوبين يمرون بامتدادات مثل هذا.

“على مدار الأسبوعين الماضيين ، كان لدينا بالفعل تشكيلة مرت من خلال امتدادات مثل هذا حيث لم نؤدي قدراتنا على قدراتنا ، وهذا أمر محبط ، والجميع يعمل بجد قدر الإمكان لتحويل هذا ، وأعتقد أننا سنقوم”.

بدأ Mets اليوم بخسائر ثماني خسائر في تسع مباريات وبلغ متوسطها 3.9 فقط في لعبة فوق هذا الامتداد. بشكل عام ، كان الفريق في المركز الخامس عشر في MLB في التسجيل في 4.35 أشواط.

كان مستوى الإحباط واضحًا خلال أحدث موقف على أرضه ، حيث سجل فريق Mets أربعة أشواط أو أقل في أربع من الألعاب الست ضد العمالقة والأوصياء. في خاتمة المنازل ، لم يكن فريق Mets غير متكافئ تقريبًا ، وتجنب الإهانة على جولة خوان سوتو التاسعة في المنزل ضد غافن ويليامز.

أخبر شافيز بوست أنه يشجعه اللاعبون الالتزام. وقال إن “ثمانية أو تسعة لاعبين” كانوا في الخارج لضربهم في وقت مبكر يوم الجمعة ، وهو مستوى المشاركة لم يراها من قبل.

قال شافيز: “أحب الحديث ، هذا رائع ، لكن الرسالة الوحيدة مني هي” العمل “. “فقط اعمل في ذلك. قلت لهم: إذا كنت تكافح مع سوطك الخلفي ، فما الذي ستفعله؟ ستأخذ كرات أرضية للخلف. إذا كنت تكافح مع فترات راحة في الملعب الخارجي ، فهذا نفس الشيء. لقد طلبت منهم فقط وضعهم في العمل.

لقد كان عدم التصلب واضحًا في جميع الأوساط ، بدءًا من نجوم الفريق: تراجعت كل من Soto و Francisco Lindor و Pete Alonso في الأسابيع الأخيرة.

عاد سوتو ، بعد الحصول على لاعب في الدوري الوطني في الشهر لشهر يونيو مع 1.196 OPS ، منذ ذلك الحين إلى مستوى أقل بكثير من التوقعات. دخول يوم الجمعة ، كان لديه .761 OPS منذ 29 يونيو.

قال شافيز: “لقد كان واحداً من أكثر الضاربين سيئين في كل البيسبول”. “وعندما تكون سيئًا (كفريق واحد) ، فأنت بحاجة إلى أن تسقط من أجلك ونوعًا من الأمور التي تسير على ما يرام. لقد واجهنا صعوبة كبيرة في جعل الأمور تسير بشكل جماعي.”

إذا تمكن شافيز من العثور على أي عزاء في هذا الموقف ، فإن Mets ، على الرغم من صراعاتهم الهجومية ، دخل يوم الجمعة فقط 2 ½ مباريات خلف Phillies في سباق NL East و 3 ½ أطوال قبل Reds للبطاقة البرية الثالثة.

وقال شافيز: “أعتقد أننا جميعًا نشعر بالرضا كمجموعة لم نلعبها بشكل عدواني في أفضل حالاتنا حتى الآن ، وتمكنا من القيام ببعض الأشياء الجيدة كفريق واحد”. “لا يزال أفضل إنتاج هجومي في طريقه. كل شيء صعب للغاية بالنسبة لنا الآن.”