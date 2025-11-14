ديف بورتنوي، المشتبه به في مراجعة البيتزا المعادية للسامية، باتريك مكلينتوك، حصل على أكثر من 36 ألف دولار

حصلت حملة لجمع التبرعات لطالب سابق في جامعة ولاية ميسيسيبي متهم بعد أن صرخ بعبارات معادية للسامية على مؤسس Barstool Sports، ديف بورتنوي، على أكثر من 36000 دولار.

اتُهم باتريك مكلينتوك، 20 عامًا، بإزعاج السلام بعد أن تم القبض عليه في مقطع فيديو وهو يصرخ “F – اليهود” خارج مطعم بيتزا كان بورتنوي يراجعه في ستاركفيل في 7 نوفمبر.

وقالت إدارة شرطة ستاركفيل في بيان إنها بدأت تحقيقًا بعد أن أظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع شخصًا وهو يلقي تعليقات معادية للسامية ويرمي العملات المعدنية تجاه بورتنوي خارج أحد الأعمال.

ووجهت إلى مكلينتوك يوم الاثنين تهمة جنحة الإخلال بالسلام.

قامت شرطة ستاركفيل بمعالجته وإطلاق سراحه في نفس اليوم.

وقالت إدارة شرطة ستاركفيل في بيان: “لكل شخص الحق في الشعور بالأمان والاحترام في مجتمعنا”. “الكلمات المسيئة وحدها محمية، ولكن عندما يؤدي السلوك إلى تعطيل حدث عام أو المخاطرة بالعنف، فسنتخذ خطوات للمساعدة في الحفاظ على السلامة والأمن.”

جمعت حملة جمع التبرعات على GiveSendGo بعنوان “DEFEND PATRICK MCCLINTOCK” مبلغ 36,245 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من بعد ظهر الخميس.

جاء في حملة جمع التبرعات: “تم تقييد باتريك مكلينتوك، الوطني الأمريكي البالغ من العمر 20 عامًا، وسُجن في ولاية ميسيسيبي في 10 نوفمبر 2025، بتهمة “جريمة” الكلمات البذيئة”.

كان بورتنوي، وهو يهودي، يصور مراجعة لبيتزا “One Bite” وقت وقوع الحادث.

ويُزعم أن مكلينتوك سمعت وهي تصرخ: “مرحبًا، لليهود، اللعنة عليك، ديف”.

“لماذا لا تدخل الكاميرا يا صديقي؟” أجاب بورتنوي. “أخرجوا من ستاركفيل”، قالت مكلينتوك قبل تدخل أمن بورتنوي وأشخاص آخرين في المنطقة.

انسحبت مكلينتوك من جامعة ولاية ميسيسيبي بعد ظهر يوم الاثنين، حسبما أكد متحدث باسم المؤسسة لشبكة فوكس نيوز ديجيتال.