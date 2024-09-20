ديف بورتنوي تجاوز بالفعل هؤلاء الباتريوتس بعد الخسارة الوحشية أمام نيويورك جيتس

لقد أصبح الوقت متأخرًا في نيو إنجلاند.

على الأقل وفقا لديف بورتنوي.

لم يكن مؤسس فريق Barstool Sports ومشجع فريق Patriots المتحمّس سعيدًا بأداء الفريق ليلة الخميس ضد فريق Jets المنافس – والذي انتهى بفوز Gang Green بنتيجة 24-3 في ملعب MetLife.

بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الباتريوتس يبدو بالفعل وكأنه فريق سيحصل على أحد أعلى اختيارات الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية في أبريل المقبل.

وكتب على موقع X: “قد يخسر باتس هذه المباراة بفارق 1000 نقطة”، قبل أن يكتب انتقادًا حادًا آخر للفريق.

“ومع الاختيار الأول في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لعام 2025، اختار فريق نيو إنجلاند باتريوتس ترافيس هانتر من كولورادو”، كما كتب في المتابعة.

كان يومًا قاسيًا بشكل عام بالنسبة لهجوم الباتريوتس، وتلقى لاعب الوسط الأساسي جاكوبي بريسيت ضربات قوية، حيث تم إسقاطه خمس مرات في الخسارة.

عندما لم يكن دفاع جيتس يخنقه، أكمل بريسيت 12 تمريرة فقط من أصل 18 تمريرة لمسافة 98 ياردة.

وفي ظل الليلة الصعبة التي مر بها هجوم نيو إنجلاند، الذي جمع 139 ياردة فقط، قال بورتنوي إن بريست لم يحصل على أموال كافية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الضغوط التي واجهها باستمرار.

“كل ما ندفعه لجاكوبي بريسيت لا يكفي”، كما كتب في متابعة لـ X.

وأخيراً تم تعويض بريسيت بالوافد الجديد دريك ماي، الذي خاض أول مباراة له في دوري كرة القدم الأميركي خلال فترة قصيرة في الربع الرابع.

أتم ماي، الذي تم اختياره في الجولة الأولى من قبل باتريوتس في مسودة هذا العام، أربع تمريرات لمسافة 22 ياردة لكنه تعرض أيضًا للإيقاف أربع مرات.

بعد فوز مثير في الأسبوع الأول على فريق بنغلس، خسر فريق باتريوتس الآن مباراتين متتاليتين.

حقق فريق نيويورك جيتس، الذي كسر سلسلة من 15 مباراة متتالية من الهزيمة أمام فريق نيو إنجلاند باتريوتس في الأسبوع 18 من العام الماضي، فوزين متتاليين على منافسيه.