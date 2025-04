ديف بورتنوي “مسكون” من قبل بطولة فلوريدا الفائزة الوطنية في كارثة المقامرة

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



ديف بورتنوي غير معروف بالابتعاد عن رهان ضخم.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل مؤسس Barstool Sports يركل نفسه لعدم الرهان على فلوريدا غتورس للفوز بالبطولة الوطنية قبل بدء تشغيل March Madness.

وقال بورتنوي في منشور X في 16 مارس: “سأأسف لعدم المراهنة على الفوز باللقب في 16-1 عندما كنت أخبر الجميع وجدةهم أن يراهنوا على الفوز بلقب بقية حياتي إذا فازوا باللقب”.

بعد ثلاثة أسابيع ، أصبح كابوس بورتنوي حقيقة واقعة مع فلوريدا تتجول في هيوستن للفوز 65-63 في سان أنطونيو للمطالبة بالبطولة الوطنية مساء الاثنين.

“مسكون رسميا” ، كتب بورتنوي بعد المباراة النهائية.

لقد أنهى ما كان نهائيًا ساحقًا في بورتنوي ، الذي خسر رهانًا وحشيًا لم يكن سيحققه 200،000 دولار عندما احتشد هيوستن عبر ديوك مساء السبت.

وكتب بورتنوي في X يوم السبت: “يجب أن ينخفض ​​هذا كواحد من أعظم الاختناقات في تاريخ الرياضة”. “تهانينا ديوك. سوف تتذكر دائمًا كخاسر خانق الكلاب.”

كانت هذه هي ثالث عودة إلى فلوريدا التي كانت بحاجة إلى المطالبة باللقب – محو العملاء المتوقعين الذين عقدته UConn و Texas Tech في وقت سابق من البطولة.

فاز Walter Clayton Jr. ، الذي انتقل من Iona في الموسم الماضي ، بأبرز لاعب في بطولة NCAA بعد أن بلغ متوسطه 22.3 نقطة لكل لعبة.

ذهب كلايتون جونيور بدون أهداف في الشوط الأول ضد هيوستن ، لكنه وجد قدمه في الشوط الثاني حيث قام فريق Gators بإبعاد بميزة Cougars من 12 نقطة.

بدلاً من ذلك ، حصل بورتنوي على أموال على الأم ، ميشيغان ، للفوز باللقب الوطني في 80/1.

سوف تخسر ميشيغان أمام أوبورن في Sweet 16.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

من المحتمل أن يكون بورتنوي قد استمع إلى رقم 2 في بارستول ، دان “كات بيج” كاتز ، الذي قام الرهان على جورس للفوز بالبطولة الوطنية.

رهن Katz 25000 دولار على فلوريدا على +950 ، وهو رهان دفع 262،500 دولار.

قام بورتنوي ببعض العزاء في تذكر اثنين من الذروة التي شملها فلوريدا في والتي ترتبط بلقب سلتكس على لقب الدوري الاميركي للمحترفين والحمى الفوز ببطولة WNBA.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.