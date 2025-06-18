ديف بورتنوي يذهب الأرض المحروقة بعد شجار كيتلين كلارك

كان ديف بورتنوي غاضبًا في مارينا مابري و WNBA بعد أن دخل حارس الشمس في صراع مع كيتلين كلارك خلال مباراة الثلاثاء بين كونيتيكت والحمى.

“تخيل عدم ركل مارينا مابري بعد أن تهاجم وجه الدوري؟” نشر Portnoy على X ، جنبا إلى جنب مع مقطع من المسرحية. “دوري مريض wnba. كما أنه لم يكن من الممكن أن يكون تقنية على كيتلين منذ أن دخلت تلك الفتاة في وجهها بعد أن تعرّضت عينيها.”

قبل لحظات قليلة ، نشر مؤسس بارستول الرياضي: “ركلة مارينا مابري أوتيا في الدوري”.

بدأ The Dust-Up عندما قام حارس Sun Jacy Sheldon بتثبيته في كلارك في الربع الثالث من الفوز في نهاية المطاف 88-71 في Ginbridge Fieldhouse.

ورد كلارك من خلال الاصطدام بشيلدون ، قبل تدخل مابري وطرد نجم إنديانا على الأرض.

بعد مراجعة مطولة ، قام المسؤولون بترقية خطأ شائع على شيلدون إلى 1 Flagrant 1 ، وقاموا بتقييم الأخطاء الفنية إلى Clark و Mabrey و Sun Center Tina Charles ، التي شاركت أيضًا.

كان حشد الحمى غاضبًا من قرار الحكام ، لكن كان من الصعب العثور على شخص أكثر انزعاجًا من بورتنوي ، الذي كان سوبرفان كلارك منذ أن دخل حارس الكهرباء إلى الدوري من ولاية أيوا.

بعد المباراة ، أخبر رئيس الطاقم آشلي غلوس تقريرًا عن تجمع أن شيلدون أصدرت شركة فاخرة لأن الخطأ الأولي كان “غير ضروري” وأن “الاتصال للوجه يحمل إمكانية للإصابة.

ومع ذلك ، قال Gloss إن خطأ Mabrey لم يبرر Flagrant.

وقال جلوس: “إن الاتصال الذي أجراه مابري لم يرتفع إلى مستوى الطرد”. “بالإضافة إلى ذلك ، (IT) لم يستوف معايير ركلة جزاء كريهة.”

مع بقاء أقل من دقيقة في الربع الرابع ، مع الفوز في متناول اليد لإنديانا ، كان شيلدون استراحة سريعة قبل أن يصرخها حارس الحمى صوفي كننغهام على الأرض ، ويفترض أنه انتقم من أجل المشاجرة في الربع الثالث.

دخل شيلدون وكننغهام في مباراة مدفوعة من هناك ، وتم طرد كلا اللاعبين ، بالإضافة إلى حارس صن ليندسي ألين.

كانت ليلة الثلاثاء تميزت بمباراة كلارك الثانية من إصابة الإجهاد الرباعي الأيسر والتي تسببت في تفويت خمس مباريات.

عادت بأناقة يوم السبت ، حيث أسقطت 32 نقطة في الموسم وسبعة رميات ثلاثية في الفوز 102-88 على الحرية التي لم تهزم سابقًا في Gainbridge Fieldhouse.

حقق كلارك 20 نقطة ، وست كرات مرتدة ومساعدة واحدة في الفوز على كونيتيكت حيث حصلت إنديانا على رصيف في نهائي كأس المفوض ضد الوشق.