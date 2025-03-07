ديف بورتنوي ينتقد ستيفن سميث لعلاج ليبرون جيمس مع “قفازات كيد”

استدعى ديف بورتنوي ستيفن سميث يوم الجمعة لاستخدامه “علاج قفاز الأطفال” على ليبرون جيمس بعد أن واجه نجم ليكرز شخصية ESPN يوم الخميس في ختام الفوز على أرضه 113-109 للفريق على نيكس.

في مقطع فيديو مطول تم نشره على X ، قام مؤسس Barstool Sports بتثبيته في اللحظة الفيروسية عندما بدا أن جيمس يخبر سميث أن يبقى اسم الابن بروني جيمس خارج فمه ، وكذلك تقييم “أول” نجم النجمة للحادث صباح يوم الجمعة ، حيث لاحظ سميث أن البورصة كان قادمًا من “أحد الوالدين” ولم يبرز في NBA.

وقال بورتنوي في الفيديو: “هذا واحد من أكثر الخلافات السخيفة في تاريخ الحضارة”. “لا يريد ليبرون ستيفن أ. أو الناس أو وسائل الإعلام يتحدثون عن بروني ، وهو لاعب كرة سلة محترف في واحدة من أكثر الامتيازات طوابقًا في الدوري. … ما الذي نتحدث عنه هنا؟ “

أنا بحاجة إلى الصراخ حول #bronny قصة جيمس. لطالما كنت عادلاً وغير متحيز لليبرون ، لكن هذه القصة هي واحدة من أكثر القصص المجنونة في كل العصور. Stephen A مع علاج قفاز الأطفال https://t.co/6qvr0zfsg9 pic.twitter.com/aw4pi9u7vx – ديف بورتنوي (@stoolpresidente) 7 مارس 2025

“للذهاب إلى ستيفن أ. وقل” مهلا ، لا يمكنك التحدث عن طفلي “، ثم ستيفن أ. مع قفازات الأطفال اليوم على” أول خذ “. إذا كان هذا هو أي شخص آخر ، فهو يمزق هذا الرجل. … إنه لاعب محترف. … ماذا تتوقع؟

“… ستيفن أ. ، أنت أفضل. اعتقدت أنه سيخرج يتأرجح وأحصل عليه ، هناك الكثير من الضغط ، لديك اتصالات وأصدقاء. لكن قفازات الأطفال اليوم على “أول خذ”. إذا كان هذا هو أي شخص آخر جاء إلى ستيفن أ. وهو مثل ، “مهلا ، لا تتحدث عن طفلي” ، لكنه مثل ، هذا أب يتحدث معي ، طفله في الدوري الاميركي للمحترفين. لا يمكنك التحدث عن طفل في الدوري الاميركي للمحترفين؟ أوه ، هذا مثير للاشمئزاز. “

قامت لقطات من تبادل جيمس المتوترة مع سميث بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة يوم الخميس في لوس أنجلوس ، حيث قال سميث يوم الجمعة على “أول خوض” لم يكن لديه أي خطط لمعالجة هذه المسار ولكن تم تغيير المسار عندما ذهب المقطع فيروسي.

قال سميث: “كان ذلك ليبرون جيمس سيأتي إلي ، بشكل غير متوقع ، قد أضيف ، لمواجهتي حول التأكد من أنني مانع من ما أقوله عن ابنه”.

“… لم يكن هذا لاعب كرة سلة يواجهني ، كان ذلك أحد الوالدين ، وكان ذلك أبًا. لا أستطيع الجلوس هنا وأن أكون غاضبًا أو أشعر بالضيق من قبل ليبرون جيمس في هذا الصدد. بكل المقاييس ، من الواضح أنه رجل وأب عائلة رائعين يهتمون بعمق شديد بابنه ، وبناءً على بعض التعليقات التي سمعها أو سأقول أنني أعتقد أنه سمع ، اتخذ من الواضح أن بعض الأشياء التي سمعني يقولها ، وقد واجهني حول هذا الموضوع. “

قدم سميث ، الذي وافق مؤخرًا على صفقة بقيمة 100 مليون دولار للبقاء في ESPN ، استجابة مستوية يوم الجمعة بدلاً من واحد من أكثر صخبه.

وعلى الرغم من أن رد سميث اشتعلت على بورتنوي خارج الحراسة ، فقد اتفقت كلتا الشخصيات الإعلامية على أن محفز كل ذلك هو جيمس ، وليس بروني ، الذي كافح على مستوى المحترفين منذ أن صاغته ليكرز في الجولة الثانية العام الماضي.

وقال بورتنوي عن الصاعد في ليكرز البالغ من العمر 20 عامًا: “إنه في دوري بوي كبير يلعب ضد لاعبي الصبي الكبير وهو ينتن”. “ولا يريد ليبرون أن تتحدث وسائل الإعلام عن ذلك؟ سوف يرتفع إلى الناس ويحصلون على وجوههم؟ ماذا نفعل هنا؟ “

قال بورتنوي إن “آلام قلبه” لبروني وانتقل جيمس لوضع ابنه “في هذا الموقف”.

“إذا كنت لا تريد أن تتحدث وسائل الإعلام عن كيفية تعرض ابنك المفرط ويبدو أنه من السهل. … لوضعه في هذا الموقف ، فإن الأنا على ليبرون الأب “

قام جيمس وبروني بتاريخ الدوري الاميركي للمحترفين في أكتوبر عندما أصبحا أول ثنائي أب والابن يلعب معًا.

لعب بروني منذ ذلك الحين في 18 مباراة مع ليكرز ، حيث بلغ متوسطه 1.4 نقطة و 0.4 كرة مرتدة و 0.4 تمريرة حاسمة في 4.2 دقيقة.

فاز فريق Lakers بثماني مباريات متتالية ويحصلون حاليًا على المركز الثاني في المؤتمر الغربي في 40-21.