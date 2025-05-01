ديف بورتنوي يهاجم مرة أخرى بيل بيليتشيك على مقابلة CBS التي تضم جوردون هدسون – بيان دحض المدرب الرئيسي للأسئلة

واصل ديف بورتنوي هجومه على مقابلة بيل بيليتشيك الغريبة CBS التي تضم صديقة جوردون هدسون-هذه المرة تشكك في بيان دحض مدرب جامعة نورث كارولينا الجديد حول الجزء الذي كان مختلطًا كثيرًا.

“حقيقة أن هذا البيان موجود على الموقع الرسمي في ولاية كارولينا الشمالية هو Bonkers” ، نشر مؤسس Barstool Sports في X Wednesday مع لقطة شاشة لبيان Belichick.

أصدر مدرب باتريوت السابق بيانًا يوم الأربعاء ، واصيبًا “CBS Sunday Morning” لصالح “التحرير الانتقائي” من مقابلته التي كانت ذات عهد كبير ، والتي ظهرت على هدسون ، 24 عامًا ، تقاطع الجزء ليقول إن صديقها البالغ من العمر 73 عامًا لن يجيب على سؤال حول كيفية التقيا به.

“نحن لا نتحدث عن هذا” ، قال المشجع السابق في جامعة بريدجووتر ستيت ، قاطعا توني دوكبيل من شبكة سي بي إس خلال المقابلة.

كتب مدرب ولاية كارولينا الشمالية أنه “تواصل بوضوح” مع الدعاية ، سيمون أند شوستر ، أن أي مقابلات ترويجية ستكون “فقط” في كتابه القادم ، “فن الفوز – دروس من حياتي في كرة القدم”.

وكتب بيليتشيك: “لا يعكس الجزء الأخير من ثماني دقائق المحادثة التي أجريناها لمدة 35 دقيقة ، والتي غطت مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرتي”.

تساءل بورتنوي عما إذا كان مدرب بطل Super Bowl ست مرات يدرك أن البيان قد تم إصداره.

“أعتقد أن بيل ربما يدرك أن هذا البيان قد تم إصداره لأنه كان لديه حساب نشط للغاية في Instagram” ، كتب معجب Diehard New England Patriots في منشور آخر على X.

قال Belichick إن المقاطع جعلت يبدو أنها “تجنب السؤال” ، لكنها أوضحت أنها “منفتحون على حقيقة أن جوردون التقيت في رحلة إلى بالم بيتش في عام 2021”.

وقال: “بدلاً من ذلك ، يقدم مقاطع تم تحريرها واللقطات من بضع دقائق فقط من المقابلة لاقتراح رواية خاطئة – أن الأردن كان يحاول السيطرة على المحادثة – وهو ببساطة غير صحيح”.

ومع ذلك ، قام متحدث باسم CBS News بالدحض بأن المنفذ قد أبرم أي اتفاق على أي “شروط مسبقة أو قيود” على ما يمكن طرحه أثناء الجلوس.

وقال المتحدث باسم المتحدث في بيان يوم الأربعاء “عندما اتفقنا على التحدث مع السيد بيليتشيك ، كان ذلك لإجراء مقابلة واسعة النطاق”. “لم تكن هناك شروط مسبقة أو قيود على هذه المحادثة. تم تأكيد ذلك مرارًا وتكرارًا مع ناشره قبل إجراء المقابلة وبعد اكتمالها.”

علق بورتنوي على المقابلة قبل بيان Belichick خلال البودكاست “Barstool Rundown” ، حيث قال إن المقطع كان له “انتصار”.

قال بورتنوي يوم الثلاثاء: “تخيل دهشتي هذا الصباح عندما أجرىوا مقابلة بيل بيليتشيك الأكثر حرجًا التي رأيتها على الإطلاق”. “كنت أسخن في مقعدي.”

لم يكن رد إغلاق هدسون المحرج على سؤال حول كيف أن الزوجين الاستقطابين هو الشيء الوحيد الذي تسبب في تدفق بورتنوي.

لقد صدم أيضًا من أن المقابلة أظهرت صورًا لبيليتشيك وهدسون من هالوين.

قال مؤسس شركة بارستول الرياضية: “لا أعرف ما إذا كان يعرف أي شخص آخر شاهد تلك الصور”.

“كنت حرفيًا. لقد أصبحت مجنونة فيروسية. الناس يقولون إنه مثل التعرض للرهائن. لا أعتقد أنه لا يزال يعرف ماهية وسائل التواصل الاجتماعي وأن هذه الصور موجودة هناك.”

عبر هدسون وبيليتشيك أول مسارات في رحلة 2021 ، قبل ثلاث سنوات من نشر علاقتهما.

عندما التقيا ، وقعت Belichick نسخة من كتاب “المنطق الاستنتاجي” لهدسون ، وهي لحظة انعكستها يوم الثلاثاء في قصة Instagram.

ومع ذلك ، فإن اللحظة الغريبة خلال مقابلة “CBS Sunday Morning” قد أثارت مخاوف بين من حول المدرب الأسطوري.

زُعم أن هدسون قد قاطع المقابلة “عديدة” ، وقد اقتحمت المجموعة ، وترغب في اتباعها من بيليتشيك – لتأخير المقابلة 30 دقيقة ، حسبما ذكرت TMZ.

بعد المقابلة ، وبحسب ما ورد أصبح الناس في تشابل هيل قلقًا بشأن تأثير هدسون على Belichick ، ​​مع مصدر يقول أن هناك “شعورًا متزايدًا بأن هذا قد يصبح مشكلة” ، وفقًا لـ TMZ.

حتى لاعب باتريوت السابق ، تيد جونسون ، حتى أخبر ويي هذا الأسبوع أنه “يجب أن تفكر في إطلاق النار على بيل بيليتشيك.”

ويبدو أن جنيفر شميت ، زوجة بيليتشيك ، جينيفر شميت ، زوجة ابن بيليتشيك ستيفن ، كانت ترمي الظل على هدسون بسبب قرارها بتقاطع المقابلة.

وعلق شميت على منشور لـ New England Patriots Julian Edelman و Rob Gronkowski ، “Dudes on Dudes”: “يتصرف الدعاية بطريقة مهنية ولا” لا “يتصرفون”.