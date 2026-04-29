ديف روبرتس محبط من خفافيش دودجرز في الخسارة أمام مارلينز

حتى الآن هذا الموسم، يتمتع فريق Dodgers بأفضل معدل ضرب وأفضل OPS في البطولات الكبرى، ويحتل المرتبة الثانية في عدد الجولات المسجلة حتى وسط الصراعات المبكرة من بعض أكبر نجومهم.

لكن هذا لا يعني أن المدير الفني ديف روبرتس كان مستعدًا لتبرير قلة الأداء التي شهدها ليلة الثلاثاء.

ولأول مرة هذا العام، أعرب عن إحباطه بسبب الافتقار إلى الجودة في الخفافيش.

وقال روبرتس: “إذا كنت لن تضع أرقامًا ملتوية وتضغط على جميع الأسطوانات، فيجب أن تكون جيدًا في المواقف”. “ولم نكن جيدين على الإطلاق الليلة من الناحية الظرفية. هذا هو ما وصلنا إليه.”

في الواقع، في أحد أكثر العروض تباطؤًا للنادي حتى الآن هذا الموسم، تمكن فريق دودجرز من تحقيق شوط واحد فقط وسبع ضربات في الخسارة 2-1 أمام ميامي مارلينز.

والأسوأ من ذلك: لقد تقطعت بهم السبل بثمانية رجال في القاعدة وذهبوا فقط 2 مقابل 7 مع المتسابقين في مركز التهديف.

كانت المشكلة الرئيسية، بالطبع، هي عدم قدرة دودجرز على خلق فرص متسقة في البداية، حيث اشتبك هجومهم في ليلة كان شوهي أوهتاني خارج ترتيب الضرب حتى يتمكن من التركيز فقط على بدايته.

ومع ذلك، قال روبرتس: «حتى بدونه الليلة في التشكيلة الأساسية، كان يجب أن نفوز بالمباراة».

لو أنهم لم يتعاملوا مع الخفافيش السيئة وقاموا بالخروج بسهولة في المرتين الوحيدتين اللتين تعرضوا فيه لتهديد مارلينز.

في الشوط الأول ، قام فريق Dodgers بتحميل القواعد بعد بضع كرات أسيء لعبها بواسطة Miami Shortstop Otto Lopez ومشي لمرة واحدة من كايل تاكر.

ولكن بعد ذلك، ظهر ماكس مونسي في الملعب الأول الذي رآه، وأصبح عدوانيًا بشكل مفرط مع كرة سريعة في الملعب الأول في الزاوية العلوية الداخلية؛ و تيوسكار هيرنانديز ارتد إلى لاعب اختيار اللاعب، وفشل في معاقبة لاعب مارلينز جانسون جانك لترك التغيير 1–2 في قلب المنطقة.

في الأدوار الست التالية، أنتج فريق دودجرز ضربتين فقط وفشلوا حتى في تقدم العداء بعد القاعدة الأولى.

ومع ذلك، فقد ظلوا على مسافة قريبة، حيث حصلوا على بداية بستة أشواط وجولتين من أوهتاني على الرغم من افتقار صاحب اليد اليمنى إلى مهاراته القوية المعتادة.

قال روبرتس: “لا أعتقد أنه شعر بالتناغم التام”. “لكن بالنسبة له أن يجد طريقة للتنقل في ستة أدوار ثم يتخلى عن جولتين، يجب أن نفوز بالمباراة.”

للأسف، في المركز الثامن، أهدر فريق دودجرز فرصة ذهبية أخرى.

لقد انضموا أخيرًا إلى اللوحة بعد الأغاني الفردية لأليكس فريلاند وفريدي فريمان وويل سميث. كان لديهم متسابقين في الزوايا مع خروج واحد في الشوط حيث استدعى مارلينز صاحب اليد اليمنى جون كينج من ساحة اللعب.

ومع ذلك، كما في المرة الأولى، أهدر النادي الفرصة.

برز تاكر على ثقالة من الدرجة الأولى حول الزاوية العلوية الداخلية. أنهى مونسي الشوط بالتدحرج على مكنسة مطلية على الحافة الخارجية.

قال روبرتس عندما طُلب منه تقييم جودة الفريق في الخفافيش: “عدواني جدًا، لا تضرب الملعب”. “في كلتا الحالتين… (كل ما نحتاجه هو) إرسال الكرة إلى الملعب. نعم، الضربة صعبة بالتأكيد. لكن يجب أن تكون لدينا خطة أفضل.”

في العام الماضي، ابتليت مثل هذه المشكلات بالفريق خلال تراجعه الهجومي الممتد خلال النصف الثاني من الموسم. بعد بداية شهر يوليو، احتلوا المركز التاسع عشر فقط في البطولات الكبرى بمتوسط ​​0.251 مع المتسابقين في مركز التهديف. وفي التصفيات، كانوا أسوأ من ذلك، حيث تعثروا بمقطع .204.

لهذا السبب كان أداءهم في الشهر الافتتاحي يبدو منتعشًا جدًا في مثل هذه المواقف (لقد احتلوا سابقًا المركز السابع في التخصصات بـ .277 مع RISP، والخامس بـ .823 OPS).

ولكن هذا هو السبب أيضًا في أن يوم الثلاثاء جاء مصحوبًا بالإحباط الفوري، مما أدى إلى ظهور ذكريات الماضي غير المرغوب فيها في ليلة من الانحدار المفاجئ.

قال روبرتس بنبرة حادة حادة أعمق من كلماته الفظة: “لقد سمحنا لهم بالخروج من المأزق”. “يجب أن يكون لديك خطة مع اللاعبين في مركز التهديف.”

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية