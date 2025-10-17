ديكور الحمام الذي يستحق دائمًا إنفاق المزيد من المال عليه

يعد حوض الاستحمام الغائر خيارًا مذهلاً إذا كنت تبحث عن الهدوء الذي يشبه المنتجع الصحي. إنه يجلس منخفضًا على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز أيضًا بخطوة أو خطوتين لسهولة الوصول. إذا كنت تحب التصميم البسيط، فهذا هو التصميم المناسب لك. بالنسبة للقلوب التي تميل نحو الفضاءات الترابية، قد يفوز بك الحوض الحجري. إنها من بين أحواض الاستحمام الجميلة جدًا لدرجة أنك لن تصدق أنها حقيقية. حبة الحجر تشع شعورا بالدفء. قم بإقرانها بمصباح معلق ناعم، وسيشعر حمامك على الفور وكأنه ملاذ هادئ في مكان ما في بالي.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأحواض التي تقدم بيانًا أكبر من الأحواض القائمة بذاتها. من أحواض الاستحمام الكلاسيكية ذات القدم المخلبية إلى التصميم البيضاوي الأنيق، هناك العديد من أحواض الاستحمام المستقلة التي سترغب في الاسترخاء فيها. يمنح كل منها حمامك إحساس جناح الفندق البوتيكي. لكن تذكر، بغض النظر عن النمط الذي تختاره، يجب أن يدلي الحوض المميز ببيان. ولضمان حدوث ذلك، حافظ على الحد الأدنى من الديكور المحيط به. بالتأكيد، يمكنك إضافة نباتات أو رفوف، لكن لا ينبغي أن تسرق الأضواء من ما يجب أن يلمع. ثانيًا، انتبه إلى موضع حوض الاستحمام أيضًا. إذا كان ذلك ممكنًا، اتركه في مكانه الذي يحيط بالمنظر، بالقرب من النافذة مثلاً. إذا لم يكن هذا خيارًا، فضعه في زاوية هادئة. نعني أنه لا ينبغي وضعها بجوار طاولة الزينة المزدحمة أو زاوية الغسيل الفوضوية. بعد كل شيء، من المفترض أن يكون عنصرًا يوفر لك الهروب من الضوضاء اليومية.