ديكور الحمام يجب عليك دائمًا شراء جديد بدلاً من التثبيت

يمكن أن تكلف الزخارف المنزلية قرشًا جميلًا ، لذلك من المنطقي أن يتطلع الكثير منا إلى إعادة بيع المتاجر للديكور. يمكن العثور على العناصر لكل غرفة في منازلنا ، بما في ذلك دورات المياه. ومع ذلك ، هناك بعض عناصر ديكور الحمام التي يجب أن تفكر فيها مرتين قبل الشراء في متجر التوفير ، بما في ذلك السجاد ، وأغطية مقعد المرحاض ، والإضاءة ، والمناشف ، والستائر للاستحمام ، وبعض المنظمين. ركز طاقتك على الاكتشافات الأخرى بدلاً من ذلك وشراء هذه العناصر دائمًا جديدة.
تتمتع متاجر التوفير والحمامات بشيء واحد-كلاهما أماكن مملوءة بالجرثوف. على الرغم من أنك قد ترغب في توزيع مرحاضك مع عناصر بأسعار معقولة من متجرك المستعملة المحلية ، إلا أنها قد تكون منخفضة في الجودة ومليئة بالبكتيريا. نحن لا نتحدث عن المرايا العتيقة أو حتى ديكور الحائط ؛ بدلاً من ذلك ، نشير إلى تلك العناصر التي عفا عليها الزمن ، مفرطة في الاستخدام ، وعرضة للتلف الرطوبة ونمو العفن. بينما قد تتطلع إلى توفير المال ، ما هي النقطة التي لا تدوم فيها هذه العناصر أو تفيد مساحتك؟ لا يمكنك أيضًا أن تنسى أن الحمامات عبارة عن غرف عالية الفطريات مع قدرة على أن تكون مرتعًا للبكتيريا والعفن والعفن ، لذا اجعل التنظيف والصيانة أسهل عن طريق شراء عناصر جديدة مصنوعة لهذه المساحات.
لا تشتري مناشف قديمة أو أغطية مقاعد المرحاض أو الأضواء أو السجاد
العناصر بأسعار معقولة في متاجر التوفير مثل المناشف القديمة ، وأغطية مقاعد المرحاض الفخمة ، والإضاءة ، والسجاد هي زينة الحمام التي ستبدو قديمة بشدة في عام 2025. بينما قد تعتقد أن المناشف القديمة لطيفة ، كانت هذه المواد تمر سنوات من الاستخدام ، وترك FRAYS ، وتخفيضات ، وروايات قوية حتى بعد تنظيفها. نظرًا لعمرهم ، من المحتمل أن تكون العديد من هذه المناشف قد فقدت امتصاصها ، مما يجعلها أكثر من عنصر ديكور بصري على شيء وظيفي. عنصر آخر من التوفير هو غطاء مقعد المرحاض الغامض. يجب تخطي عناصر ديكور السبعينات من القرن الماضي تمامًا بسبب مظهرها القديم وطبيعتها غير الصحية.
يمكن أن تجعل الحصير الدائري البالية من الحمام من الحمام وتفقد سماتها المضادة للانزلاق. تمامًا مثل أغطية مقعد المرحاض ، يمكن أن تأتي هذه الأغطية الأرضية المستخدمة مع ميكروبات ضارة ، ورائحة سيئة ، وحتى البق. حافظ على آمنة منزلك من خلال الالتزام بالسجاد العالي الجودة الجديد المصنوع من الألياف الطبيعية مثل الصوف أو المواد الاصطناعية مثل النايلون.
أثناء الاطلاع على متجر التوفير الخاص بك ، من المحتمل أن تجد الكثير من خيارات الإضاءة والمصباح ، ولكن هذا عنصر آخر تريد أن تتركه على الرفوف. تعد الإضاءة مهمة في الحمام ، فلماذا تستخدم التركيبات القديمة التي عفا عليها الزمن في شخص ما عندما يمكنك الاستمتاع بإضاءة لا تحتاج إلى إصلاح أو تتمتع بعمر أطول؟ المصابيح هي عدم وجود آخر بسبب إمكانية التسبب في حريق في حمامك.
التزم بالمواد المقاومة للماء مع ستارة الدش والمنظمين
كواحدة من الغرف التي لديها أكثر الرطوبة في منزلك ، لا تريد الاحتفاظ بالعناصر التي ستضر أو مغطاة في العفن والعفن. بدلاً من ذلك ، التمسك بأدوات الديكور المقاومة للماء. يعد تخطي متجر التوفير أحد الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار ستارة الاستحمام تمامًا. يجب عليك دائمًا شراء ستارة دش جديدة. هذا الحاجز المائي عبارة عن جراثيم من الجراثيم التي يجب استبدالها كل ستة أشهر إلى عام. من الجيد أيضًا اختيار ستارة لها صفات مقاومة للماء أو مصنوعة من أقمشة قابلة للآلة مثل الكتان أو القنب أو القطن. لإطالة حياة الستار ، أضف بطانة دش بينها وبين الحمام.
الميزة التي يضيفها معظم الناس إلى الحمام هي التخزين. وعلى الرغم من أن بعض العناصر تبدو أكثر جاذبية من غيرها ، إلا أنك لا تزال ترغب في التمسك بالمنظمين الذين لديهم مواد مقاومة للماء للحماية من تلف المياه. يمكن أن تتخزين السلال المستخدمة والمربعات المنسوجة من متجر التوفير من الأوساخ والروائح التي يصعب إزالتها مثل الدخان. بدلاً من ذلك ، اشترِ منظمي جديد مقاوم للماء مصنوعون من البلاستيك القوي مثل PVC. أخيرًا ، بينما يحتاج الجميع إلى مكان لتخزين فرشاة الأسنان الخاصة بهم ، امتنع عن شراء حامل مستعمل. هؤلاء أصحاب هذه العناصر المليئة بالجرثوف في حمامك ، وبدون معرفة موقعهم الأخير ، من الأفضل شراء العناصر الجديدة المصنوعة من السيراميك أو الزجاج أو الحجر.