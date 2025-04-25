ديكور الحمام يجب عليك دائمًا شراء جديد بدلاً من التثبيت

يمكن أن تكلف الزخارف المنزلية قرشًا جميلًا ، لذلك من المنطقي أن يتطلع الكثير منا إلى إعادة بيع المتاجر للديكور. يمكن العثور على العناصر لكل غرفة في منازلنا ، بما في ذلك دورات المياه. ومع ذلك ، هناك بعض عناصر ديكور الحمام التي يجب أن تفكر فيها مرتين قبل الشراء في متجر التوفير ، بما في ذلك السجاد ، وأغطية مقعد المرحاض ، والإضاءة ، والمناشف ، والستائر للاستحمام ، وبعض المنظمين. ركز طاقتك على الاكتشافات الأخرى بدلاً من ذلك وشراء هذه العناصر دائمًا جديدة.

تتمتع متاجر التوفير والحمامات بشيء واحد-كلاهما أماكن مملوءة بالجرثوف. على الرغم من أنك قد ترغب في توزيع مرحاضك مع عناصر بأسعار معقولة من متجرك المستعملة المحلية ، إلا أنها قد تكون منخفضة في الجودة ومليئة بالبكتيريا. نحن لا نتحدث عن المرايا العتيقة أو حتى ديكور الحائط ؛ بدلاً من ذلك ، نشير إلى تلك العناصر التي عفا عليها الزمن ، مفرطة في الاستخدام ، وعرضة للتلف الرطوبة ونمو العفن. بينما قد تتطلع إلى توفير المال ، ما هي النقطة التي لا تدوم فيها هذه العناصر أو تفيد مساحتك؟ لا يمكنك أيضًا أن تنسى أن الحمامات عبارة عن غرف عالية الفطريات مع قدرة على أن تكون مرتعًا للبكتيريا والعفن والعفن ، لذا اجعل التنظيف والصيانة أسهل عن طريق شراء عناصر جديدة مصنوعة لهذه المساحات.