ديكور الخريف بأسعار معقولة DIY ستجعل رائحة منزلك مدهشة كما يبدو

السقوط هو موسم يرتبط غالبًا برائحة التوقيع والديكور والخبرات والأطعمة. يستمتع الكثيرون منا بالانتقال إلى السقوط ، لأنه يساعد على خلق هدوء بعد فصل الصيف أو موسم العطلات المزدحم ، مع إجراءات العودة إلى المدرسة وخبرات الخريف الممتعة. إنه الموسم الذي يرمز إلى بداية جديدة ، مما يحفزنا على إيجاد فرص جديدة ، حيث يمكننا التواصل مع الطبيعة وتحسين صحتنا العقلية. نحن نحب أيضًا تزيين منازلنا لهذا الموسم بطرق ماكرة وجذابة ، مثل صنع ديكور عطرة للسقوط مع بعض العصي البسيطة والقرفة. إذا كنت ترغب في اتخاذ الأمور خطوة إلى الأمام ، على الرغم من ذلك ، دون إنفاق الكثير من المال ، يمكنك إنشاء قرع للقرع بأسعار معقولة لجعل رائحة منزلك و تبدو مذهلة باستخدام جرة من القرفة الأرضية ، وبعض التفاح ، وحاوية غراء Elmer.
خلال موسم الخريف ، نحتضن فكرة جلب الطبيعة إلى الداخل ورائحة منازلنا مثل السقوط. إذا لم يكن لديك مكونات لهذا DIY في منزلك بالفعل ، فقد تضطر إلى شرائها ، ولكن لا تقلق. كل عنصر ميسور التكلفة ، مع تكلفة الحرفة بأكملها أقل بقليل من 12.00 دولار. يمكنك التقاط جرة من القرفة الأرضية في متجر البقالة بأقل من 3.00 دولارات بسهولة. قد تعتمد تكلفة أكواب Applesauce على العلامة التجارية التي تشتريها ، ولكن هذه صلصة Apple السعيدة التي تم تحريكها هي 1.80 دولار فقط. أخيرًا ، تكلف حاوية صغيرة من غراء مدرسة Elmer السائل أقل من 7 دولارات.
كيفية جعل هذا اليقطين DIY
هناك العديد من مشاريع DIY لجعل منزلك جاهزًا لموسم الخريف. بالنسبة لهذه الحرفة اليقطين DIY بأسعار معقولة ، ستحتاج أولاً إلى الحصول على وعاء خلط كبير. إلى الوعاء ، أضف 7 أوقية من مسحوق القرفة. بعد ذلك ، أضف اثنين من أكواب Applesauce ، وملعقتين كبيرتين من غراء Elmer ، وابدأ في مزجه باليد. أثناء الاختلاط ، يمكنك بعد ذلك تضمين كوب آخر من التفاح في الوعاء ، والتحقق من الحاجة للحصول على الخليط في نسيج يتمسك ببعضها البعض. بعد ذلك ، أخرج الخليط بين يديك ، وحفنة واحدة في وقت واحد ، وعمل على لفه في ثلاث كرات صغيرة إلى متوسطة الحجم تتشكل مثل القرع (مستديرة ، ولكن تم تسويتها إلى حد ما لإنشاء وسط أوسع).
باستخدام سكين الزبدة ، أو أداة الكشط ، أو أي شيء ذو حافة مستقيمة ، يمكنك صنع بعض الخطوط ذات المسافة البادئة عبر الكرات لجعلها تبدو أشبه بالقرع. ادفع القرع لأسفل إلى حد ما في الوسط ، وقم بتشكيلها باليد حتى تشعر بالرضا عن مظهرها. ابحث عن بعض العصي الصغيرة أو استخدم مقصات الحديقة الخاصة بك لقطع غصين لصنع السيقان ، ودفعها إلى منتصف كرات اليقطين. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أن تملأ الجزء العلوي مع بعض أوراق العشب أو الطحلب لإعطائه القليل من اللون الأخضر لخطوتك الأخيرة. رائحة القرع الرائعة هذه جيدة جدًا بمجرد أن تجف ، ومظهرها يجعل ديكورًا جميلًا في منزلك!