ديكور الخريف بأسعار معقولة DIY ستجعل رائحة منزلك مدهشة كما يبدو

السقوط هو موسم يرتبط غالبًا برائحة التوقيع والديكور والخبرات والأطعمة. يستمتع الكثيرون منا بالانتقال إلى السقوط ، لأنه يساعد على خلق هدوء بعد فصل الصيف أو موسم العطلات المزدحم ، مع إجراءات العودة إلى المدرسة وخبرات الخريف الممتعة. إنه الموسم الذي يرمز إلى بداية جديدة ، مما يحفزنا على إيجاد فرص جديدة ، حيث يمكننا التواصل مع الطبيعة وتحسين صحتنا العقلية. نحن نحب أيضًا تزيين منازلنا لهذا الموسم بطرق ماكرة وجذابة ، مثل صنع ديكور عطرة للسقوط مع بعض العصي البسيطة والقرفة. إذا كنت ترغب في اتخاذ الأمور خطوة إلى الأمام ، على الرغم من ذلك ، دون إنفاق الكثير من المال ، يمكنك إنشاء قرع للقرع بأسعار معقولة لجعل رائحة منزلك و تبدو مذهلة باستخدام جرة من القرفة الأرضية ، وبعض التفاح ، وحاوية غراء Elmer.

خلال موسم الخريف ، نحتضن فكرة جلب الطبيعة إلى الداخل ورائحة منازلنا مثل السقوط. إذا لم يكن لديك مكونات لهذا DIY في منزلك بالفعل ، فقد تضطر إلى شرائها ، ولكن لا تقلق. كل عنصر ميسور التكلفة ، مع تكلفة الحرفة بأكملها أقل بقليل من 12.00 دولار. يمكنك التقاط جرة من القرفة الأرضية في متجر البقالة بأقل من 3.00 دولارات بسهولة. قد تعتمد تكلفة أكواب Applesauce على العلامة التجارية التي تشتريها ، ولكن هذه صلصة Apple السعيدة التي تم تحريكها هي 1.80 دولار فقط. أخيرًا ، تكلف حاوية صغيرة من غراء مدرسة Elmer السائل أقل من 7 دولارات.