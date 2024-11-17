ديكور العطلة البسيط الذي سيرفع مستوى نوافذك من الداخل والخارج

سواء كنت شخصًا يتوجه إلى المتجر في اللحظة التي تنزل فيها الحلي والحلي الجديدة لقضاء العطلات، أو كنت تفضل سحب مجموعتك الموثوقة كل عام، فلا شك أن زخرفة النافذة الجيدة يمكن أن ترفع من إعدادك في الداخل و خارج. هذا العام، تنتشر بيوت وقرى خبز الزنجبيل في كل مكان، وهناك عدد كبير من الحرف اليدوية الذكية والأشغال اليدوية وأدوات المتاجر المنزلية التي من شأنها أن تملأ نوافذك ببهجة العطلة. سواء كنت تقوم بالتزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة أو كنت ترغب فقط في توفير القليل من المال هذا الموسم، فهناك خدعة واحدة ستمنح نوافذك اللمسة النهائية الأكثر حيوية واحتفالية باستخدام عنصر واحد غير مكلف: قلم الطباشير. من خلال رسم كعكة الزنجبيل أو القرية ذات الطابع الشتوي على زجاج نافذتك، يمكنك إنشاء عرض من شأنه أن يجعل منزلك يشعر على الفور بالراحة والترحيب وبالطبع البهجة!
يفكر الكثير من الناس مرتين قبل وضع شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم أمام النافذة، وإذا كنت تحب الضوء الطبيعي أثناء النهار، فإن هذا DIY يعد بديلاً رائعًا. ليس من الضروري أن تكون فنانًا مشهورًا لتجرب حيلة الديكور هذه أيضًا. يمكن أن تكون المنازل/القرية بسيطة أو مفصلة كما تريد، ويمكنك أيضًا طباعة استنسل على ورق عادي ليكون بمثابة دليل لتصميماتك. ابحث عن قلم طباشير أبيض أو قم بشراء مجموعة متنوعة، مثل مجموعة Chalkola’s 5 White Chalk Markers، إذا كان لديك نوافذ متعددة تخطط لتزيينها. ابدأ بتنظيف نوافذك، باستخدام الصابون والماء وحتى Windex لإزالة جميع الأوساخ والغبار والأوساخ حتى تتألق من خلال رسوماتك.
ارسم قريتك الاحتفالية بقلم الطباشير
عندما تكون مستعدًا لبدء الرسم، خطط لملء النصف السفلي من نافذتك على الأقل حتى يتمكن الأشخاص من رؤية الرسومات والاستمتاع بها من الداخل والخارج وحتى من بعيد. أنت لا تريد أن يبدو المنتج النهائي غريبًا، لذا خطط لكل شيء وابدأ بتفاصيل أكبر وليس بالكثير من التفاصيل الصغيرة. قم بإضافة منازل احتفالية وأشجار وزهور ورقائق ثلج وشخصيات وأي عناصر أخرى تريدها، وقم بتزيينها بالأنماط بدلاً من ملء المباني والمنازل التي ترسمها بالكامل. في الواقع، جزء من الراحة التي تتمتع بها هذه الأعمال اليدوية يأتي من ضوء منزلك الذي يضيء الرسومات من الخارج ويلقي أيضًا انعكاسات على الزجاج بالداخل.
سيؤدي استخدام قلم الطباشير على الجانب الداخلي من النوافذ إلى حماية الرسومات من العناصر، مما يجعلها تدوم لفترة أطول. إذا كانت عتبة منزلك عميقة بما فيه الكفاية، أضف حشوة بوليفيل على طولها لخلق وهم الثلج، وأضف أضواء متلألئة في جميع الأنحاء للحصول على بعض الإضاءة الاحتفالية. سوف تتطابق الخطوط البيضاء لرسم الطباشير مع العديد من الجماليات واللوحات المنزلية، ولكن يمكنك أيضًا استخدام ألوان مختلفة لتفصيل عناصر معينة في نافذتك. لم يكن الديكور الموسمي بهذه البساطة (أو بأسعار معقولة) من قبل مثل هذه الحيلة الذكية، والتي يمكنك تغييرها مع تغير حالتك المزاجية باستخدام منظف الزجاج. هذه أيضًا فكرة رائعة لتزيين العطلات للمساحات الصغيرة لأنها تضيف الكثير إلى مساحتك دون أن تشغل مساحة أكبر داخل منزلك!