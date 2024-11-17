ديكور العطلة البسيط الذي سيرفع مستوى نوافذك من الداخل والخارج

سواء كنت شخصًا يتوجه إلى المتجر في اللحظة التي تنزل فيها الحلي والحلي الجديدة لقضاء العطلات، أو كنت تفضل سحب مجموعتك الموثوقة كل عام، فلا شك أن زخرفة النافذة الجيدة يمكن أن ترفع من إعدادك في الداخل و خارج. هذا العام، تنتشر بيوت وقرى خبز الزنجبيل في كل مكان، وهناك عدد كبير من الحرف اليدوية الذكية والأشغال اليدوية وأدوات المتاجر المنزلية التي من شأنها أن تملأ نوافذك ببهجة العطلة. سواء كنت تقوم بالتزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة أو كنت ترغب فقط في توفير القليل من المال هذا الموسم، فهناك خدعة واحدة ستمنح نوافذك اللمسة النهائية الأكثر حيوية واحتفالية باستخدام عنصر واحد غير مكلف: قلم الطباشير. من خلال رسم كعكة الزنجبيل أو القرية ذات الطابع الشتوي على زجاج نافذتك، يمكنك إنشاء عرض من شأنه أن يجعل منزلك يشعر على الفور بالراحة والترحيب وبالطبع البهجة!

يفكر الكثير من الناس مرتين قبل وضع شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم أمام النافذة، وإذا كنت تحب الضوء الطبيعي أثناء النهار، فإن هذا DIY يعد بديلاً رائعًا. ليس من الضروري أن تكون فنانًا مشهورًا لتجرب حيلة الديكور هذه أيضًا. يمكن أن تكون المنازل/القرية بسيطة أو مفصلة كما تريد، ويمكنك أيضًا طباعة استنسل على ورق عادي ليكون بمثابة دليل لتصميماتك. ابحث عن قلم طباشير أبيض أو قم بشراء مجموعة متنوعة، مثل مجموعة Chalkola’s 5 White Chalk Markers، إذا كان لديك نوافذ متعددة تخطط لتزيينها. ابدأ بتنظيف نوافذك، باستخدام الصابون والماء وحتى Windex لإزالة جميع الأوساخ والغبار والأوساخ حتى تتألق من خلال رسوماتك.