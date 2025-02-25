ديكور عيد الفصح جرة الشجرة الدولار يعطي حمولة جاذبية

البيض هي واحدة من أكثر الرموز شعبية لعيد الفصح ، جنبا إلى جنب مع الأرانب. ولكن ماذا سيفعل Cottontails Darling بدون جزر؟ حسنًا ، كانوا يأكلون الكثير من الأجزاء الأخرى من حديقتك ، هذا ما. لكن الصورة ، والأرانب والجزر هي اقتران طبيعي للوصول إلى روح عطلة الربيع. ديكور جوت جوت تري في الدولار رائع للغاية لدرجة أنه لا يمكن أن يمر هذا الموسم. تعتبر جرة ماسون مزينة مليئة بها ، والتي تعلوها علامة تذكّر كل ما يتم العثور عليه في Bunny ، وسيلة فريدة لتزيين منزلك لعيد الفصح.

اصنع محطة للوجبات الخفيفة لأرنب عيد الفصح مع جرة ماسون أو جرة زجاجية مجهدة على نطاق واسع من صلصة السباغيتي ، أو المخللات ، أو أي شيء لديك في صندوق إعادة التدوير الخاص بك. جنبا إلى جنب مع ستة حزم من الجزر الجوت ، التقط بعض الطحالب الأزهار ، لفة من الشريط في نمط يصيب خيالك ، وحزمة من clockespins tag chalkboard مربعة من Crafter. كلكنة إضافية ، قم أيضًا بشراء مجموعة من الأزرار ، أو بعض الزهور الصغيرة ، أو حتى حفلة عيد الفصح الصغيرة.

ستحتاج أيضًا إلى بندقية الغراء الساخنة أو الغراء الحرفي والمقص وعلامة الطباشير الدقيقة أو قلم هلام أبيض. طالما أنه لون فاتح سيبرز على خلفية السبورة السوداء ، يمكن أن تضيف الطباشير أو الحبر بلون الباستيل ما يحتاجه الخلق النهائي.