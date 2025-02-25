ديكور عيد الفصح جرة الشجرة الدولار يعطي حمولة جاذبية

البيض هي واحدة من أكثر الرموز شعبية لعيد الفصح ، جنبا إلى جنب مع الأرانب. ولكن ماذا سيفعل Cottontails Darling بدون جزر؟ حسنًا ، كانوا يأكلون الكثير من الأجزاء الأخرى من حديقتك ، هذا ما. لكن الصورة ، والأرانب والجزر هي اقتران طبيعي للوصول إلى روح عطلة الربيع. ديكور جوت جوت تري في الدولار رائع للغاية لدرجة أنه لا يمكن أن يمر هذا الموسم. تعتبر جرة ماسون مزينة مليئة بها ، والتي تعلوها علامة تذكّر كل ما يتم العثور عليه في Bunny ، وسيلة فريدة لتزيين منزلك لعيد الفصح.
اصنع محطة للوجبات الخفيفة لأرنب عيد الفصح مع جرة ماسون أو جرة زجاجية مجهدة على نطاق واسع من صلصة السباغيتي ، أو المخللات ، أو أي شيء لديك في صندوق إعادة التدوير الخاص بك. جنبا إلى جنب مع ستة حزم من الجزر الجوت ، التقط بعض الطحالب الأزهار ، لفة من الشريط في نمط يصيب خيالك ، وحزمة من clockespins tag chalkboard مربعة من Crafter. كلكنة إضافية ، قم أيضًا بشراء مجموعة من الأزرار ، أو بعض الزهور الصغيرة ، أو حتى حفلة عيد الفصح الصغيرة.
ستحتاج أيضًا إلى بندقية الغراء الساخنة أو الغراء الحرفي والمقص وعلامة الطباشير الدقيقة أو قلم هلام أبيض. طالما أنه لون فاتح سيبرز على خلفية السبورة السوداء ، يمكن أن تضيف الطباشير أو الحبر بلون الباستيل ما يحتاجه الخلق النهائي.
أرنب الوجبات الخفيفة جرة DIY
إذا كنت قد داهمت سلة إعادة التدوير لجرة ، فأعد جاهزًا لإعادة الاستخدام أولاً. تحقق من الرقائق وإزالة الملصقات. يمكنك بسهولة تنظيف الملصقات من الجرار الزجاجية باستخدام لا شيء سوى الماء. أضف بضع رماة من الغراء إلى الجزء الخلفي من طول الشريط. لفها حول قاعدة الجرة ، وربط القوس بحجم بسخاء. على علامة السبورة ، اكتب تعبيرًا مثل “Bunny Treats” أو “Easter Bunny Snacks”. يمكنك تقسيم العلامة إلى جزء من الشريط الذي يحلف الجرة ، أو إزالة مرفق المقطع ، وإلتصاق العلامة مباشرة إلى الشريط. الغراء قطعة لهجة إلى مركز القوس.
ضع حفنة من الطحلب الأزهار في جرة الخاص بك. بمجرد أن تكون الجزر في الداخل ، يجب أن يضغط الطحلب إلى حصيرة سميكة بحوالي 2 بوصة في القاعدة. اضبط الجزر على الجرة. إذا كانت الجزر يجلس بعمق في الجرة ، فأضف المزيد من الطحلب إلى القاعدة. قم بربوها إلى حلقة جرة ماسون بسيطة حول الجزء العلوي لمغادرة الجرة مفتوحة ، أو إضافة غطاء للحفاظ على الغبار. إذا كنت تعيد استخدام جرة بغطاء معدني ، فيمكنك أن تصل إلى حد ما من الطلاء و/أو صورة decoupage لزهرة الربيع أو نموذج موسمي آخر.
الجرار لبقية العائلة
“قاعدة الثلاثة” هي استراتيجية تزيين أساسية ، فلماذا لا تجسد ثلاثة من الجرار عن طريق صنع واحدة للحيوانات الأليفة والبشر أيضًا؟ بعد كل شيء ، سيكون لديك الكثير من المواد المتبقية من مجرد صنع جرة واحدة. من أجل الاستمرارية ، قم بإعداد الجزء الخارجي من الجرار الأخريين تمامًا كما فعلت مع أول واحد. إذا كنت تفضل تداول شيء ملون بالنسبة للطحالب ، تحقق من أعشاب عيد الفصح الجديدة والمحسّنة المصنوعة من الورق. يساهم العشب القائم على البلاستيك في التلوث البلاستيكي ويمكن أن يكون خطيرًا للحيوانات الأليفة والطيور التي تزور الفناء الخاص بك. اذهب إلى اللون الأخضر مع شيء مثل Wittocs Easter Green Grass ، أو الربيع لبعض الباستيل المستدامة مع عشب عيد الفصح Fushenmu الذي يأتي باللون الأبيض والأخضر والوردي والخزامى والأصفر والأزرق. بدلاً من مطابقة الجرار الثلاثي ، يمكنك أيضًا تجهيز كل واحد من لون الشريط أو نمطه مختلفًا.
قم بتسمية الجرار الإضافية كما فعلت ، أول واحد ، مع صياغة مثل “المعالجات البشرية” ، “يعامل الناس” ، “يعامل الحيوانات الأليفة ، أو حتى الاستبدال شخص أو اسم حيوان أليف قبل كلمة” يعامل “. أضف الوجبات الخفيفة الموسمية المفضلة لأفراد عائلتك إلى الجرة. من أجل الجاذبية النهائية ، استمر مع موضوع الجزرة ؛ التقط بعض الصبغات على شكل جزر أو شوكولاتة ملفوفة من أجل التمتع البشري و dole برتقالية جذابة للحيوانات الأليفة التي تم جلبها حديثًا مضغ دائمة مصنوعة من الجزر الحقيقي لأصدقائك (أصدقاء) الجرو.