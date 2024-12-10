ديكور عيد الميلاد المبتذل هو أحدث صيحات العطلات التي استحوذت على TikTok

بعد سنوات من سيطرة الأنماط المحايدة والبسيطة، حققت اتجاهات ديكور العطلات 180 درجة كاملة، حيث تم استبدال الأناقة والدقة بشيء أكثر جرأة وصخبًا. هذا صحيح، ديكور العطلات المبتذل أصبح رسميًا، وسيسيطر على TikTok في موسم عيد الميلاد هذا. تنتشر مقاطع الفيديو التي تشيد بديكور عيد الميلاد المبتذل على نطاق واسع وتكتسب ملايين الإعجابات والتعليقات، مما يوضح أن هذا الاتجاه غير المتوقع قد استحوذ على قلوب الناس في كل مكان في موسم العطلات هذا.

بينما يحاول الناس عادةً الابتعاد عن الديكور المبتذل، إلا أن هناك شيئًا ما في العطلات يجعله أكثر جاذبية من أي وقت مضى. ربما يأتي هذا التحول من السحر الغريب الذي يذكرنا بالعطلات الماضية، أو التوق إلى التصاميم الملونة بعد سنوات من الاتجاهات الصامتة. في كلتا الحالتين، من الواضح أن الناس يقعون في حب ديكور العطلات الملون والمثير للحنين هذا العام، ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق السهلة لتحقيق هذا المظهر العصري في منزلك. سواء كنت تبحث عن نصائح تزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة، أو تريد ببساطة إضفاء لمسة من الأناقة والألوان على ديكور عطلتك، فإن هذا الاتجاه لديه ما يناسب الجميع.