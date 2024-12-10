ديكور عيد الميلاد المبتذل هو أحدث صيحات العطلات التي استحوذت على TikTok

بعد سنوات من سيطرة الأنماط المحايدة والبسيطة، حققت اتجاهات ديكور العطلات 180 درجة كاملة، حيث تم استبدال الأناقة والدقة بشيء أكثر جرأة وصخبًا. هذا صحيح، ديكور العطلات المبتذل أصبح رسميًا، وسيسيطر على TikTok في موسم عيد الميلاد هذا. تنتشر مقاطع الفيديو التي تشيد بديكور عيد الميلاد المبتذل على نطاق واسع وتكتسب ملايين الإعجابات والتعليقات، مما يوضح أن هذا الاتجاه غير المتوقع قد استحوذ على قلوب الناس في كل مكان في موسم العطلات هذا.
بينما يحاول الناس عادةً الابتعاد عن الديكور المبتذل، إلا أن هناك شيئًا ما في العطلات يجعله أكثر جاذبية من أي وقت مضى. ربما يأتي هذا التحول من السحر الغريب الذي يذكرنا بالعطلات الماضية، أو التوق إلى التصاميم الملونة بعد سنوات من الاتجاهات الصامتة. في كلتا الحالتين، من الواضح أن الناس يقعون في حب ديكور العطلات الملون والمثير للحنين هذا العام، ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق السهلة لتحقيق هذا المظهر العصري في منزلك. سواء كنت تبحث عن نصائح تزيين لعيد الميلاد بميزانية محدودة، أو تريد ببساطة إضفاء لمسة من الأناقة والألوان على ديكور عطلتك، فإن هذا الاتجاه لديه ما يناسب الجميع.
لماذا يبدو ديكور عيد الميلاد المبتذل ممتعًا للغاية هذا الموسم؟
في حين أن مصطلح “مبتذل” قد لا يبدو جذابًا على الفور، فمن الواضح أن أسلوب الديكور المرح والمتفوق هذا قد بدأ في تطوير ارتباطات أكثر إيجابية. في مقطع فيديو TikTok واسع الانتشار من @reevcon، يدعي منشئ المحتوى أن “بعض أنماط زينة عيد الميلاد، مثل هذا النمط المبتذل، تبدو أكثر دفئًا وجاذبية من غيرها.” يمتلئ قسم التعليقات بالموافقة، حيث أشار أحد التعليقات البارزة إلى أن “الأمر يشبه الدخول إلى آلة الزمن واستعادة ذكريات الطفولة تلك. لا شيء يفوق الدفء والحنين”.
هذا الارتفاع في الاتجاهات يذكرنا هائل هذا العام. ما عليك سوى إلقاء نظرة على لوحة ألوان عيد الميلاد التي تبعث على الحنين إلى الماضي والتي ستعود بقوة في عام 2024 كمثال. إنها مليئة بالألوان الكلاسيكية مثل الأحمر الغامق والأخضر العميق والذهبي المشبع. هذه الألوان التقليدية هي مجرد طريقة أخرى لاحتضان النمط العاطفي المريح الذي يمثله ديكور عيد الميلاد المبتذل. أظهرت مقاطع فيديو أخرى سريعة الانتشار إعدادات مبهجة لقضاء العطلات، وغالبًا ما تقترن بصوت شائع يقول: “ليس من المفترض أن تكون زينة شجرة عيد الميلاد أنيقة وراقية وبسيطة. من المفترض أن تبدو وكأن الفرحة قد ظهرت في منزلك. من المفترض أن تكون كذلك”. كن مبتذلًا بعض الشيء.” يعكس هذا الشعور رغبة متزايدة في التحرر من الأساليب البسيطة المحايدة التي هيمنت على السنوات الأخيرة. وبدلاً من ذلك، يميل الناس إلى اللون والنزوة والسحر المفرط – لأنه إذا كان هناك وقت واحد في السنة تشعر فيه بالحنين وتبذل قصارى جهدك، فهو عيد الميلاد.
كيفية التزيين بأساليب العطلات المبتذلة بذوق رفيع
يدور ديكور العطلات المبتذل حول توديع اتجاهات العطلات التي تم الإفراط في استخدامها والتي عفا عليها الزمن – مثل البساطة الصارخة – والغوص في جمالية ملونة ومليئة بالحنين والمرح بدلاً من ذلك. لتبني هذا الاتجاه، قد ترغب في التخلص من الأضواء البيضاء الناعمة ومخططات الديكور أحادية اللون. بدلاً من ذلك، استخدم أسلوبًا انتقائيًا باستخدام الأضواء الخيطية الملونة ومزيجًا من الزخارف الغريبة والمشرقة والمصنوعة منزليًا. لن تكون شجرتك لزجة إذا لم تكن متساقطة بهرج لامع، لذا لا تنس استخدامها للحصول على اللمسة النهائية المثالية.
يساعدك مقطع فيديو TikTok الشهير من @chey.powers في توضيح كيفية إنشاء تصميم مدخل مبتذل وأنيق من خلال وضع طبقات من شرائح البرتقال المجففة سهلة الاستخدام مع تلك السلاسل الورقية الملونة التي قد تتذكر صنعها منذ طفولتك. قم بإقران هذه الأشياء اليدوية مع إكليل أخضر تقليدي وأضواء ملونة وزخارف عاطفية للحصول على مظهر مبهج ومواكبة للموضة تمامًا. لكن المفتاح الحقيقي للحصول على مظهر مثالي للعطلات هو التخلي عن القواعد الصارمة، حيث لا يوجد شيء محظور حقًا. ركز على الديكور الذي يثير الفرح ويعيد الإثارة والعجب الذي شعرت به أثناء العطلات عندما كنت طفلاً. يحتفل هذا النهج بالألوان النابضة بالحياة واللهجات الغريبة والتصميمات الكلاسيكية التي تذكرنا بأعياد الميلاد الماضية – مما يجعل الاستمتاع بروح العطلة أسهل من أي وقت مضى.