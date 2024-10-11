ديكور غرفة النوم غريب الأطوار الذي حصل على ختم موافقة إيرين نابير

لا أحد يفعل السحر الجنوبي تمامًا مثل نجمة HGTV إيرين نابير. بفضل موهبتها في تحويل حتى أبسط المساحات إلى شيء سحري، فإنها تضيف المزيج المناسب من الدفء والغرابة إلى كل غرفة تصممها – مما يخلق هذا النوع من السحر المريح الذي يجعلك تشعر وكأنك في بيتك. إيرين وزوجها بن ليسا غريبين على خيارات التصميم المثيرة للجدل، ولكن قدرتها على تحمل المخاطر هي في كثير من الأحيان ما يجعل هذا الديكور آسرًا للغاية. لقد شاركت مؤخرًا موافقتها على نمط غرفة النوم الغريب المستخدم في غرف نوم ابنتها – مظلة السرير.

تحلم كل فتاة صغيرة بالاستيقاظ كالأميرة، محاطة بمظلة سرير أنيقة. ولكن على الرغم من أن هذا النمط الحالم كان منذ فترة طويلة هو المفضل لغرف نوم الأطفال، إلا أن هناك الكثير من الطرق للبالغين لتبني هذا الاتجاه بلمسة أكثر دقة وتطورًا. مع التصميمات والألوان المناسبة، يمكن لمظلة السرير أن تضيف لمسة من الأناقة والغرابة إلى أي غرفة نوم، مما يجلب أسلوب Erin Napier المميز إلى منزلك.