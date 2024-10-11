ديكور غرفة النوم غريب الأطوار الذي حصل على ختم موافقة إيرين نابير

لا أحد يفعل السحر الجنوبي تمامًا مثل نجمة HGTV إيرين نابير. بفضل موهبتها في تحويل حتى أبسط المساحات إلى شيء سحري، فإنها تضيف المزيج المناسب من الدفء والغرابة إلى كل غرفة تصممها – مما يخلق هذا النوع من السحر المريح الذي يجعلك تشعر وكأنك في بيتك. إيرين وزوجها بن ليسا غريبين على خيارات التصميم المثيرة للجدل، ولكن قدرتها على تحمل المخاطر هي في كثير من الأحيان ما يجعل هذا الديكور آسرًا للغاية. لقد شاركت مؤخرًا موافقتها على نمط غرفة النوم الغريب المستخدم في غرف نوم ابنتها – مظلة السرير.
تحلم كل فتاة صغيرة بالاستيقاظ كالأميرة، محاطة بمظلة سرير أنيقة. ولكن على الرغم من أن هذا النمط الحالم كان منذ فترة طويلة هو المفضل لغرف نوم الأطفال، إلا أن هناك الكثير من الطرق للبالغين لتبني هذا الاتجاه بلمسة أكثر دقة وتطورًا. مع التصميمات والألوان المناسبة، يمكن لمظلة السرير أن تضيف لمسة من الأناقة والغرابة إلى أي غرفة نوم، مما يجلب أسلوب Erin Napier المميز إلى منزلك.
لماذا تحب إيرين نابير مظلات السرير الغريبة؟
تتمتع Erin Napier بطريقة خاصة في المزج بين السحر والتطبيق العملي، ويعكس حبها للتصميم الغريب في غرف نوم بناتها ذلك تمامًا. في منشور حديث على Instagram، شاركت إيرين صورة جميلة لمظلة سرير في غرفة ابنتها الصغرى، وكتبت (عبر Instagram): “الأخت الكبيرة لديها شبكة، وأختي الصغيرة بحاجة إلى واحدة أيضًا”. لا تضيف المظلة الخفيفة والمتجددة الهواء لمسة سحرية إلى المساحة فحسب، بل تخدم أيضًا غرضًا عمليًا. شاركت إيرين سابقًا كيف كانت المظلة الموجودة في غرفة ابنتها الكبرى أكثر من مجرد إضافة جميلة – إنها أيضًا حلها الذكي لمكافحة البعوض في غرفة النوم. لقد علقت على هذا المنشور (عبر Instagram) قائلة: “تعاني غرفة نوم هيلين من مشكلة البعوض التي نحاول حلها منذ أسابيع. قد يكون حل اليوم هو الشيء المفضل لديها على الإطلاق.”
تضيف مظلة السرير أكثر من مجرد لمسة غريبة إلى أي غرفة نوم – فهي تخلق جوًا مريحًا يشبه القصص الخيالية يصعب مقاومته. يوضح لنا تصميم Erin Napier كيف يمكن لشيء بسيط مثل المظلة أن يغير المساحة، مما يجعلها مرحة وعملية. إذا كنت مستوحى من أسلوبها، فيمكنك بسهولة إعادة إنشاء المظهر باستخدام مظلة سرير ناموسية للفتيات من أمازون (11.39 دولارًا)، مما يضيف عنصرًا ساحرًا وعمليًا إلى غرفة النوم.
كيفية جلب الأناقة إلى غرفة النوم الخاصة بك مع مظلة السرير
بينما أوضحت لنا Erin Napier كيف يمكن أن تبدو مظلة السرير مذهلة في غرفة الطفل، فإن هذا لا يعني أن هذا التصميم مخصص للأطفال حصريًا. بغض النظر عن عمرك، هناك الكثير من الطرق الرائعة لتصميم السرير المظلي للحصول على مظهر أكثر تطورًا. بدلاً من المظلة التقليدية ذات طراز الأميرة، حاول تعليق ستائر المظلة الشفافة من السقف أو لفها حول إطار سرير مظلل. يمنح هذا الإعداد المساحة لمسة راقية وغريبة، مما يجعل الغرفة تشعر بالراحة والأناقة.
للحفاظ على المظهر الناضج، اختر ستائر المظلة بألوان محايدة أو أقمشة ناعمة وغنية تكمل بقية ديكورك. مظلات السرير متعددة الاستخدامات للغاية، ويمكن أن تعمل بشكل رائع في جميع أنواع أنماط التصميم – من غرف النوم البوهيمية إلى الغرف الملكية الفاخرة. ولجعل الأمر أفضل، يمكنك العثور على Canopy Bed Curtains على Amazon (34.99 دولارًا)، للحصول على طريقة سهلة لجلب هذا المظهر الحالم إلى مساحتك الخاصة. من خلال بعض اللمسات المدروسة، يمكنك تحويل مساحتك من خلال هذه الإضافة البسيطة التي تحبها Erin Napier.