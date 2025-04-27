ديك بارنيت ، بطل نيكس في الدوري الاميركي للمحترفين الأسطوري ، ميت في 88

وتوفي يوم الأحد من جامعة فوردهام وتوفي يوم الأحد من جامعة فوردهام ودرس دروس في بطولة الفريق في الدوري الاميركي للمحترفين ، الذي حصل يوم الأحد على الدكتوراه من مشجعي نيكس في بطولة الدوري الاميركي للمحترفين ، الذي حصل يوم الأحد على الدكتوراه في أن ديك بارنيت ديك بارنيت ، ديك بارنيت ديك بارنيت ، الذي حصل على الدكتوراه من جامعة فوردهام ، وتوفي يوم الأحد أن ديك بارنيت ، الذي أثار يوم الأحد ، أن ديك بارنيت ، الذي حصل يوم الأحد على الدكتوراه من جامعة فوردهام ودرس دروس في إدارة الرياضة في سانت جونز ، وقد حصل على الدكتوراه في طريقه إلى بطولة الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركيً الامي وهوً الذي قام في وقت لاحق بتأليف الكتب المتعددة التي قامت في وقت لاحق بًخية على مشجعو نيكس في بطولة ديري 1970 من الدوري الاميركيً لمنعً على أن ديك بارنيت ديك بارنيت التي تًً بًةً وفقًا للفريق ، توفي بارنيت أثناء نومه في نهاية هذا الأسبوع في مركز معيشة كبير في لارجو بولاية فلوريدا. كان عمره 88 عامًا.

ثلاث مرات في أمريكا في ولاية تينيسي ، حيث قاد فرقه إلى ثلاث بطولات وطنيات متتالية NAIA ، بارنيت ، التي تم تخصيصها في قاعة مشاهير نايسميث التذكارية لكرة السلة في عام 2024 ، قضى 14 مواسم في الدوري الاميركي للمحترفين-ثمانية من هؤلاء مع نيكس-وواحد في دوري كرة السلة الأمريكي القديمة.

في حين ألهم فريق ويليس ريد فريقه ولعب والت فريزر لعبة حياته في اللعبة 7 من نهائيات عام 1970 ، سجل بارنيت الذي تم تجاهله 21 نقطة في المباراة الحاسمة وتولى مسؤولية حراسة جيري ويست في معظم هذه السلسلة. كان بارنيت أيضًا جزءًا من فريق Knicks بطولة 1973. تقاعد الفريق رقم 12 من قبل الفريق في عام 1990.

قال إيرل مونرو ، الذي حل محل بارنيت في بداية البداية بعد أن استحوذ نيكس على موسم 1971-1972: “إنه أحد المهندسين المعماريين الذين بنوا إرثًا لما كان عليه نيكس”. “لا أحد يستطيع أن ينسى ذلك”.

تم اختيار Barnett ثلاث مرات في أمريكا الصغيرة في ما كان يسمى آنذاك Tennessee A&I ، في الجولة الأولى من مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 1959 من قبل مواطني سيراكيوز (الآن فيلادلفيا 76ers). أمضى العامين الأولين من مسيرته مع المواطنين قبل القفز إلى ABL الجديد وكليفلاند بايز ، الذي كان يملكه جورج م. شتاينبرنر ، الذي سيشتري يانكيز بعد سنوات.

بعد موسم واحد ناجح مع Pipers ، الذي فاز ببطولة ABL في ذلك العام ، عاد بارنيت إلى الدوري الاميركي للمحترفين مع لوس أنجلوس ليكرز ، الذي قضى معه ثلاثة مواسم. في سن التاسعة والعشرين ، تم تداوله إلى نيكس ، قبل بداية موسم 1965-1966. بلغ متوسطه 23.1 نقطة لكل لعبة في موسمه الأول في نيويورك ، لكنه كان وتر أخيل ممزقة في العام التالي الذي غير مسار حياة بارنيت.

في مواجهة احتمال عدم لعب كرة السلة مرة أخرى ، أدرك بارنيت ، وهو طالب غير مبال غادر الكلية دون شهادته ، أنه يحتاج إلى خطة احتياطية. كان قد بدأ في أخذ دروس أثناء وجوده مع ليكرز ، ومع مستقبل غير مؤكد ، اقترب من دراسته بقوة متجددة. حصل على درجة البكالوريوس في التربية البدنية من جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية قبل الحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة نيويورك ودكتوراه في التعليم والاتصالات من فوردهام.

وقال بارنيت عن أيام التزلج في الفصل كطالب جامعي: “لم أفهم أن ألعاب القوى والأكاديميين يمكن أن يتعايشوا بسلام”. “في مسيرتي في كرة السلة ، كان أفضل شيء حدث لي هو أن تمزق وتر أخيل. كانت تلك دعوة للاستيقاظ للاستعداد للمستقبل.”

ولد ريتشارد بارنيت في 2 أكتوبر 1936 ، في غاري ، إنديانا ، حيث التحق بمدرسة ثيودور روزفلت الثانوية. ككبار ، أخذ فريق كرة السلة إلى لعبة بطولة الدولة. كان الخصم في المباراة النهائية هو مدرسة كريسبوس أتوكس الثانوية في إنديانابوليس ، بقيادة قاعة فامير أوسكار روبرتسون المستقبلية. فازت Attucks باللعبة ، التي كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها مدرستان ثانوية في الغالب سوداء في لعبة لقب تلك الولاية.

في ولاية تينيسي ، لعب بارنيت في ظل المدرب الأسطوري جون مكلندون ، في طريقه للفوز بهذه الألقاب الوطنية الثلاثة المتتالية ، تم تسميته مرتين باسم MVP لبطولة NAIA. كانت النمور أول كلية سوداء تاريخيا تفوز ببطولة وطنية متكاملة في كرة السلة. لا يزال بارنيت ، الذي تم تجنيده في قاعة مشاهير كرة السلة الكلية ، هداف النمور الرائد على الإطلاق.

خرج بارنيت من مقاعد البدلاء مع كل من المواطنين وليكرز ، الذين وصلوا إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين مرتين في مواسمه الخمسة في لوس أنجلوس. كان هناك رجل يلعب دورًا في اللعب الأسطوري للفريق ، بعد أن علم أن بارنيت اعتاد أن يخبر زملائه في الكلية “بالتراجع” (على الدفاع) بمجرد إطلاقه على أحد لاعبي القفز ، بدأ “يتراجع ، طفل” في كل مرة قام فيها بارنيت برصاصة.

ولكن مع نيكس ، الذي لم يفز أبدًا بأكثر من 43 مباراة في مواسمه الثلاثة الأولى في نيويورك ، أصبح بارنيت بداية. تم تعيينه للعب في لعبة الدوري الاميركي للمحترفين في عام 1968 ، وهو الموسم بعد تمزيق وتر أخيل.

عندما تم إقرانه في Backcourt مع Frazier ، الذي انضم إلى الفريق في عام 1967 ، بدأ Knicks في الصعود في الترتيب. سيفوزون بـ 54 مباراة في 1968-1969 ، و 60 في 1969-70 في طريقهم إلى لقب الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال زميله فيل فيل جاكسون: “كان ديك أحد قادة هذا الفريق”. “اعتقدت حقًا أنه حقق جزءًا كبيرًا من نجاحنا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.”

وقال إدي دونوفان ، المدير العام في نيكس الذي استحوذ على بارنيت من ليكرز: “لقد حصل على واحدة من أفضل عقول كرة السلة لأي لاعب عرفته على الإطلاق”. “كل ما يفعله هو لغرض.”

سينضم مونرو إلى الفريق في وقت مبكر من موسم 1971-1972 وسيحل في النهاية محل بارنيت في البداية. سيصل نيكس إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في عام 1972 ، وخسر أمام ليكرز ، قبل أن تغلب على لوس أنجلوس على اللقب في عام 1973 مع بارنيت في دور داعم. لعب خمس مباريات فقط خلال موسم 1973-1974 قبل التنازل عنه. أمضى ثلاثة مواسم كمساعد في فريق Red Holzman.

بالإضافة إلى التدريس ، قام Barnett بتأليف حوالي 20 كتابًا ، وأنشأ مؤسسة ، مركز الدكتور ريتشارد بارنيت للتعليم الرياضي ، والأعمال والتكنولوجيا ، والذي يوفر المنح الدراسية ويساعد في فرص التدريب على تخصصات الإدارة الرياضية.

وقال لصحيفة MSG Network في عام 2020: “تتحقق الأحلام حقًا. إن الحياة متصلة. لمجرد أنني حققت هذا الهدف لا يعني أنني من خلال. هناك أهداف أخرى.

“إذن ماذا الآن يا أخي؟ هناك دائمًا شيء آخر.”