ديلان هاربر وآيس بيلي يتألقان في عرض روتجرز الواعد

ارتقى الطالبان الجديدان المتميزان في جامعة روتجرز إلى مستوى الضجيج في أول عمل حي لهما ليلة الخميس.

عرض ديلان هاربر وآيس بيلي ومضات من سقفهما المرتفع وصناعة اللقطات المتقدمة.

لقد انبهروا من الأعماق. لم يظهروا التوتر أو الأعصاب.

حتى في خسارة المعرض 91-85 أمام سانت جون في ملعب جيرسي مايك، كان هذا هو كل ما كان من الممكن أن يرغب أحد مشجعي روتجرز في رؤيته من بين أفضل 10 اختيارات متوقعة في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين والذين أثاروا الاهتمام وضجيج برنامج Big Ten هذا .

قال ريك بيتينو مدرب سانت جون بعد ذلك: “ديلان، بالنسبة لطالب جديد، تحت السيطرة”. “إنه يلعب مثل أحد كبار السن. لديه الكثير من (والت) “كلايد” فرايزر في طريقة لعبه. لقد كان مذهلاً وآيس بيلي يتمتع بموهبة رائعة. كلاهما عظيم. إنهم يستحقون التصنيف الذي حصلوا عليه.”

وكان هاربر الأكثر ثباتا بين الاثنين، حيث سجل 20 نقطة وأربع متابعات، في حين أن بيلي الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 10 كان الأكثر انفجارا برصيد 25 نقطة وأربع رميات ثلاثية.

بدا أنهما يستحقان الضجيج الهائل الذي يتلقاهما.

وكان أكثر من 20 من كشافي الدوري الأمريكي للمحترفين حاضرين، بما في ذلك المديرين العامين من Nets وMagic وRaptors.

وفي وقت ما في بداية الشوط الثاني، سدد بيلي رميات ثلاثية عميقة متتالية.

في وقت لاحق من المباراة، حقق هاربر 6-6 ست نقاط متتالية، حيث ضرب أولاً مؤشرًا ثلاثيًا، ثم أسقط قفزة منسحبة ورسم الخطأ. قام كلاهما بشكل متكرر بتسديد تسديدات صعبة طوال الليل.

على طول الامتداد ، كان سانت جون هو الفريق الأفضل ، حيث قام بمحو عجزه البالغ 12 نقطة في الشوط الثاني.

ولكن كان هناك الكثير مما يعجب فريق Scarlet Knights، حتى لو تعرضوا للضرب المبرح على الزجاج وفي نهاية الجولة القصيرة 14-2 لإنهاء العرض.

“هذان الطفلان (هاربر وبيلي) موهوبان. قال مدرب روتجرز ستيف بيكيل: “أنا أحب القطع التي أحاطنا بها هؤلاء الرجال أيضًا”. “يمكننا تحريك القطع أيضًا. إنهم أطفال رائعون، أولاً وقبل كل شيء. إنهم حقا عابرون جيدون. عليهم أن يتعلموا بعض الأشياء، الدفاع عن الكلية هو شيء سيستمرون في التحسن فيه. لكنها مثيرة. أنا ممتن لهذه المجموعة بأكملها. هذان الشخصان يتناسبان تمامًا معنا.”