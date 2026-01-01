ديني هاملين يتحدث عن وفاة والده في حريق هائل

ديني هاملين يتحدث علنًا بعد الوفاة المأساوية لوالده دينيس.

توجه نجم ناسكار إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حدادًا على والده الذي توفي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد إصابته بجروح جراء حريق في منزل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كتب هاملين على X: “شكرًا لكل من تواصل معنا لتقديم التعازي في وفاة والدي”. “تستمر والدتي في التحسن، وعائلتنا تقدر حقًا تدفق الدعم واحترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت.”

كان دينيس وزوجته ماري لو ووالدة ديني يعيشون في المنزل الواقع في ستانلي، كارولاينا الشمالية

وتمكن الزوجان من الفرار من المنزل، وتم نقلهما لاحقًا إلى مستشفى قريب، حيث أُعلن عن وفاة دينيس.

كانت ماري لو في حالة حرجة وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث.

وتم نقلها منذ ذلك الحين إلى أخصائي الحروق في وينستون سالم، بحسب فوكس نيوز.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

تم إبلاغ موظفي الطوارئ بالحريق في الساعة 6:19 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الأحد.

صرح ديفيد تومي، رئيس إدارة إطفاء لوسيا ريفربند، لقناة WSOC-TV المحلية أن 40-45 بالمائة من منزل دينيس وماري لو كان مشتعلًا بالفعل بحلول وقت وصول أطقم الطوارئ.

ديني، 45 عامًا، هو أحد أفضل سائقي ناسكار في تاريخ هذه الرياضة.

إنه مقيد بالمركز العاشر في قائمة الفوز على الإطلاق لسلسلة كأس ناسكار برصيد 60 فوزًا وفاز بثلاثة سباقات دايتونا 500.