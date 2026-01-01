ديني هاملين يتحدث عن وفاة والده في حريق هائل

رياضة
ديني هاملين يتحدث عن وفاة والده في حريق هائل

ديني هاملين يتحدث علنًا بعد الوفاة المأساوية لوالده دينيس.

توجه نجم ناسكار إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء حدادًا على والده الذي توفي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد إصابته بجروح جراء حريق في منزل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كتب هاملين على X: “شكرًا لكل من تواصل معنا لتقديم التعازي في وفاة والدي”. “تستمر والدتي في التحسن، وعائلتنا تقدر حقًا تدفق الدعم واحترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت.”

كان دينيس وزوجته ماري لو ووالدة ديني يعيشون في المنزل الواقع في ستانلي، كارولاينا الشمالية

وتمكن الزوجان من الفرار من المنزل، وتم نقلهما لاحقًا إلى مستشفى قريب، حيث أُعلن عن وفاة دينيس.

كانت ماري لو في حالة حرجة وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث.

وتم نقلها منذ ذلك الحين إلى أخصائي الحروق في وينستون سالم، بحسب فوكس نيوز.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

تم إبلاغ موظفي الطوارئ بالحريق في الساعة 6:19 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء الأحد.

صرح ديفيد تومي، رئيس إدارة إطفاء لوسيا ريفربند، لقناة WSOC-TV المحلية أن 40-45 بالمائة من منزل دينيس وماري لو كان مشتعلًا بالفعل بحلول وقت وصول أطقم الطوارئ.

ديني، 45 عامًا، هو أحد أفضل سائقي ناسكار في تاريخ هذه الرياضة.

إنه مقيد بالمركز العاشر في قائمة الفوز على الإطلاق لسلسلة كأس ناسكار برصيد 60 فوزًا وفاز بثلاثة سباقات دايتونا 500.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية