ديني هاملين يكرم زميله السابق كايل بوش بعد فوزه في ميشيغان

ديني هاملين أشاد بزميله السابق في فريق Joe Gibbs Racing كايل بوش، بعد فوزه في طريق ميشيغان الدولي السريع، من خلال رفع العلم الأسود رقم 18 من نافذة سيارته وهو يحترق إطاراته.

تعادل هاملين مع بوش ليحتل المركز التاسع في قائمة الانتصارات على الإطلاق في سلسلة كأس ناسكار يوم الأحد بفوزه في FireKeepers Casino 400.

وقال هاملين للصحفيين بعد السباق: “بصراحة، كان علي أن أعيش بعده لأربطه”. “لقد كان زميلًا رائعًا في الفريق. لقد علمني الكثير في حلبات كهذه. لا أستطيع أن أقول ما يكفي.”

قال سائق NASCAR إن هناك القليل من التنسيق للعمل من أجل الإشادة ببوش بسبب علامات تجارية معينة.

قال: “أردت فقط أن أعبر عن احترامي لشخص كنت أتطلع إليه حقًا وعلمني الكثير كزميل في الفريق”. “لا يوجد شيء يمكننا أن نقوله أو نفعله من شأنه أن يجعل عائلته تشعر بتحسن، ولكن على الأقل خلال هذا الوقت القصير يمكنك أن تقدم له الاحترام الذي يستحقه.”

توفي بوش في 21 مايو/أيار بعد أن تطور الالتهاب الرئوي “إلى تعفن الدم، مما أدى إلى مضاعفات سريعة وساحقة”، حسبما أعلنت عائلته بعد وفاته.

تم اكتشاف أن نجم ناسكار لا يستجيب أثناء اختبار جهاز محاكاة السباق في كونكورد، كارولاينا الشمالية، في 20 مايو وتم نقله إلى مستشفى في شارلوت.

أذهلت وفاة بوش مجتمع ناسكار وعائلته، وترك وراءه زوجة، سامانثا، وطفلين، بريكستون ولينيكس.

وأدلت سامانثا بأول تعليق علني لها منذ وفاة بوش في منشور على إنستغرام يوم الجمعة، شاكرة كل من دعمها هي وعائلتها.

وكتبت سامانثا في بيانها: “من العائلة والأصدقاء إلى المعجبين والغرباء، شكرًا لكم على حضوركم معنا”. وكتبت: “شكرًا لك على محبتك لعائلتنا جيدًا. شكرًا لك على حبك كايل. شكرًا لك على تكريمه. قد لا نجد أبدًا الكلمات للتعبير بشكل كامل عما يعنيه دعمك لنا، ولكن يرجى العلم أننا ممتنون للغاية”.