دي وليامز غير المصغرة ، مما يثير الإعجاب بفرصة تحول مع العمالقة

المشهد هو نفسه قبل أن يمارس كل عمالقة: دي ويليامز هو أول لاعب في الميدان يحفر عمله وقول صلاة سريعة.

إليك مشهد آخر أصبح شائعًا في معسكر التدريب: ويليامز يصنع المسرحيات بمجرد أن تكون الكرة في الهواء.

صدمت الركن في العام الثاني مؤخرًا دوران الفريق الأول بعد ممارسة تصورتين مع المتسللين الثالثين.

قال ويليامز: “إنه الأفضل”. “كل شخص لديه طريقة مختلفة للسماح لله بتوجيههم خلال رحلة.”

قطع Seahawks الصاعد وليامز غير المقيد في اليوم السابق لعيد ميلاده الخامس والعشرين في ديسمبر الماضي.

وقد ادعى العمالقة من قبل العمالقة ، مما أعطاه بداية طفيفة في التأقلم لعام 2025 تحت عودة المنسق الدفاعي شين بوين.

“لقد كانت تجربة مجنونة” ، قال وليامز لصحيفة بوست. “تدخل في مساحة الرأس لثانية من التفكير ،” لقد انتهت مسيرتي “. لكنني مبارك لأنني حصلت على فرصة أخرى “.

تسلل الشك الذاتي إلى عقل وليامز في الربيع وفي بداية معسكر التدريب عندما تم دفنه على الرسم البياني العمق. اختفى الآن.

“في وقت مبكر ، كنت أفتقر إلى الثقة قليلاً في نفسي – مجرد وجود كل هذه الأفكار حول” هل أنا أنتمي هنا؟ هل أقصد أن أكون هنا؟ ” هذا يأتي مع الإحباط “. “وهذه الأسبوعين الماضيين ، كنت أبني الثقة يومًا بعد يوم.

“أنا لست مندهشًا من أنني قدمت مسرحيات. كل ذلك يأتي مع التحلي بالصبر والإيمان بنفسي. مجرد التمسك به عندما يكون لديك أيام سيئة وتدخل في رأسك ،” كيف يمكنني الحصول على هذا النوع من اليوم؟ ” أنا أعيش صفحة حسب الصفحة. “

الرسم البياني العمق في خارجي الركن مفتوح على مصراعيه خلف بولسون أديبو وكورديل فلوت وديونتي بانكس. لا شيء يمنع وليامز من الحصول على Tre Hawkins و Art Green.

قال ويليامز: “أريد أن يكون زملائي في الفريق ناجحين حتى لو لم أكن هناك معهم ، لكنني أريدهم أن يدركوا أنني صانع ألعاب أيضًا”.

يستخدم وليامز الهادئ والمحترم لحظاته الصامتة قبل الممارسة للتعبير عن الامتنان ، وطلب تجنب الإصابة والوعد بالتعلم من أخطائه عندما يتم اختباره. إذا كان هناك وقت ، فهو يوقع توقيعات للأطفال أيضًا.

قال براين دابول ، المدير الفني للمنتخب: “الرجال الذين يقومون بعمل جيد ويقومون بتشغيل المسرحيات ، سيحصلون على المزيد من الفرص لإظهار ما يمكنهم فعله”.

كان دابول غير ملزم ما إذا كان المبتدئون سيلعبون يوم السبت ضد الفواتير.

قبل عام واحد ، لعب العمالقة المبتدئين في لعبة Preseason الثانية ولكن ليس الأول.

لكن الظروف كانت مختلفة لأن هناك ممارسات مشتركة قبل المباراة الافتتاحية وليس قبل المباراة الثانية. يتم عكس الجدول الزمني في أغسطس.

عاد RG Greg Van Roten من غياب من الممارساتين أثناء إجازة الأبوة المعذرة وتراجع مع المبتدئين في الحارس الأيمن في أول فترة تجول يوم الاثنين.

RB Jonathan Ward (22 Career Carries) و LB KJ Cloyd ، الذي كان مع العمالقة الماضيين ، وقعوا على مواقع القائمة التي أخلتها LB Ty Summers (احتياطي المصاب في نهاية الموسم) و RB Rushawn Baker (التزحلق/المصاب).