ذبابة الصرف مقابل ذبابة الفاكهة: الاختلافات الرئيسية وكيفية التخلص منها

قليل من الأشياء تسبب القيء مثل الذباب في المنزل، خاصة في المناطق التي يتم فيها إعداد الطعام ويأكل الناس. جديلة نوعين الأكثر تفضيلاً لبيئات المطبخ: استنزاف الذباب وذباب الفاكهة. الاختلافات الرئيسية بينهما هي مظهرهم وتفضيلاتهم العامة لتناول الطعام. دعونا نتحدث عن التعرف على هذين النوعين في منزلك ومن ثم كيفية التخلص منهما.

يمكن أحيانًا الخلط بين ذباب الصرف الصحي أو ذباب المجاري والعث. هذه الحشرة المحبة للحمأة صغيرة الحجم، ويبلغ طول جسم الشخص البالغ حوالي 1/16 بوصة. لونها إما رمادي أو أسمر، ومشعرة جدًا، ولها جناحان حقيقيان مع وجود بقع بالقرب من الأعلى وعروق متوازية أسفل الأجنحة. إن المواد العضوية المتحللة التي تتراكم في المصارف المنزلية والتخلص من القمامة هي بوفيه كل ما يمكنك تناوله.

عادةً ما يكون لذباب الفاكهة عيون حمراء، ولكن في حالات أقل شيوعًا يمكن أن تكون داكنة أو سوداء. يتراوح طول البالغين كاملي الحجم بين 1/16 و1/8 بوصة. يأتي جسم ذبابة الفاكهة ذات العين الحمراء بدرجات متفاوتة من اللون البني، في حين تتراوح الأشكال ذات العيون الداكنة من الرمادي إلى الأسود. يضعون بيضهم في الأطعمة والمشروبات الناضجة أو المخمرة. ينجذب ذباب الفاكهة أيضًا إلى الأدوات المنزلية الرطبة واللزجة مثل المماسح المتسخة وخرق التنظيف. ومع ذلك، بمجرد انتقالهم، سيكونون سعداء بقبول ذباب الصرف كجيران في المصارف والأنابيب وصناديق القمامة أو حولها. الآن نحن نعرف الاختلافات بين هاتين الآفتين. دعونا نتعلم كيفية التخلص منها.