ذبابة الصرف مقابل ذبابة الفاكهة: الاختلافات الرئيسية وكيفية التخلص منها

قليل من الأشياء تسبب القيء مثل الذباب في المنزل، خاصة في المناطق التي يتم فيها إعداد الطعام ويأكل الناس. جديلة نوعين الأكثر تفضيلاً لبيئات المطبخ: استنزاف الذباب وذباب الفاكهة. الاختلافات الرئيسية بينهما هي مظهرهم وتفضيلاتهم العامة لتناول الطعام. دعونا نتحدث عن التعرف على هذين النوعين في منزلك ومن ثم كيفية التخلص منهما.
يمكن أحيانًا الخلط بين ذباب الصرف الصحي أو ذباب المجاري والعث. هذه الحشرة المحبة للحمأة صغيرة الحجم، ويبلغ طول جسم الشخص البالغ حوالي 1/16 بوصة. لونها إما رمادي أو أسمر، ومشعرة جدًا، ولها جناحان حقيقيان مع وجود بقع بالقرب من الأعلى وعروق متوازية أسفل الأجنحة. إن المواد العضوية المتحللة التي تتراكم في المصارف المنزلية والتخلص من القمامة هي بوفيه كل ما يمكنك تناوله.
عادةً ما يكون لذباب الفاكهة عيون حمراء، ولكن في حالات أقل شيوعًا يمكن أن تكون داكنة أو سوداء. يتراوح طول البالغين كاملي الحجم بين 1/16 و1/8 بوصة. يأتي جسم ذبابة الفاكهة ذات العين الحمراء بدرجات متفاوتة من اللون البني، في حين تتراوح الأشكال ذات العيون الداكنة من الرمادي إلى الأسود. يضعون بيضهم في الأطعمة والمشروبات الناضجة أو المخمرة. ينجذب ذباب الفاكهة أيضًا إلى الأدوات المنزلية الرطبة واللزجة مثل المماسح المتسخة وخرق التنظيف. ومع ذلك، بمجرد انتقالهم، سيكونون سعداء بقبول ذباب الصرف كجيران في المصارف والأنابيب وصناديق القمامة أو حولها. الآن نحن نعرف الاختلافات بين هاتين الآفتين. دعونا نتعلم كيفية التخلص منها.
شو فلاي: كيفية التخلص من ذباب الصرف وذباب الفاكهة
لمنع ذباب الصرف، يجب عليك تنظيف مصرف الحوض مرة واحدة في الأسبوع، ولكن هناك عدة طرق سهلة للتخلص من ذباب الصرف إذا دخل منزلك بالفعل. إحدى هذه الطرق هي صب الماء المغلي بعناية في البالوعة عدة مرات يوميًا لمدة أسبوع تقريبًا. يمكنك أيضًا سكب الملح مع نصف كوب من الخل ونصف كوب من صودا الخبز في المصرف، يليه الماء المغلي. سيؤدي ذلك إلى تنظيف الحطام المتراكم أثناء قتل الذباب والبيض في طريقك للأسفل. ضع في اعتبارك أيضًا وضع مرطبان شفاف يحتوي على الفازلين أو الزيت النباتي داخل المصرف طوال الليل. هذا يصطاد البالغين وهم يطيرون. إذا كانت لديك مصارف لا تستخدمها بانتظام، فأغلقها حتى لا يستغل الذباب المساحة الفارغة.
من الممكن التخلص من ذباب الفاكهة مرة واحدة وإلى الأبد. أحد الأشياء البسيطة التي يمكنك صنعها بنفسك تتضمن الموز لتخليص منزلك من ذباب الفاكهة. ضع موزة ناضجة في مرطبان واصنع منها قمعًا ورقيًا يؤدي إلى داخلها. لجعل الحلوى أكثر جاذبية، أعطها رشة من الخميرة. قم بإرسال المصيد بسهولة عن طريق تغطية الجرة ووضعها في الثلاجة. ثم تخلص ببساطة من “حلقات الطيران” الخاصة بك. تذكر أن الوقاية هي خط الدفاع الأول ضد ذباب الفاكهة وذباب الاستنزاف. إن الحفاظ على المساحات خالية من الفتات والانسكابات، وإخراج القمامة، وغسل الفواكه والخضروات، وتخزينها في حاويات ذات أغطية، يلغي دعوة هذه المخلوقات.