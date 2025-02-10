ذهبت مكالمات Super Bowl 2025 المشكوك فيها في كلا الاتجاهين

نيو أورليانز – كان الفريق الثالث الذي كان يخضع للتدقيق في Super Bowl 2025 هو الطاقم المسؤول.

بعد مرحلة ما بعد الموسم الذي نما فيه التصور بأن اتحاد كرة القدم الأميركي أراد من المسؤولين استدعاء الألعاب لصالح الزعماء ، لم يصبح مشكلة كبيرة في مباراة الأحد.

أجرى الحكام بعض المكالمات المشكوك فيها ، لكنهم ذهبوا في كلا الاتجاهين ، وجعلتها النتيجة غير متوازنة غير منطقية في الفوز 40-22 النسور.

قبل أن تخرج النتيجة عن السيطرة ، كانت هناك بعض المكالمات التي شعرت أنها يمكن أن يكون لها تأثير على اللعبة.

بدأت في أول محرك اللعبة.

أكمل النسور تمريرة عميقة أسفل الهامش إلى AJ Brown في الرابع والثاني ، ولكن تم وضع علامة على براون لتدخل النجاح الهجومي.

وضع براون يده على قاعم الوجه لركن الزعماء ترينت ماكدوفي ، ولكن كان من المشكوك فيه ما إذا كان قد أثر على تغطيته.

وقال نيك سيرياني ، مدرب إيجلز: “أحاول أن أخبر نفسي قبل كل لعبة ، فإن المكالمات لها طريقة للمساء بأنفسهم ، ولكن في بعض الأحيان ، من الصعب إقناعك بذلك”. “مجنون حيال ذلك في البداية ، لكن هؤلاء الرجال يتخذون قرارات مقسمة ثانية. كان ذلك طاقمًا كل النجوم هناك. لقد حصلوا على الحق في أن أكون هنا في Super Bowl واعتقدت أنهم قاموا بعمل جيد ، بغض النظر عن ما فكرت به في ذلك. ”

ذهبت المكالمة التالية طريق النسور.

ألقى جالين هورتس تمريرة ثالثة و 5 في نهاية دالاس جوديرت نهاية الضيقة ، لكنها سقطت غير مكتملة.

تم استدعاء ماكدوفي لخشونة غير ضرورية لضربها جوديرت في الرأس ، لكنها لم تكن محددة.

أشار المتلقي الواسع للزعماء DeAndre Hopkins إلى أن بعض المكالمات ذهبت ضد الزعماء يوم الأحد.

يتحدث DeAndre Hopkins عن بعض المكالمات في Super Bowl Lix pic.twitter.com/lyyp2rhbt – Fox Sports: NFL (nflonfox) 10 فبراير 2025

“لقد رأيت الكثير من الأشياء في وسائل الإعلام حول الحكام ، ولكن ما الذي ستقوله جميعًا الآن عن الحكام ولنا؟” قال هوبكنز. كان هناك الكثير من المكالمات الحساسة. هل ستقوم بالإبلاغ عن ذلك؟ هل ستتحدث عن الحكام الآن؟ ”

تمت معاقبة النسور أيضًا لبداية كاذبة في محاولة هدف ميداني عندما ظهر أن القبائل قد انتقلوا أولاً.

ما زال النسور يحققون هدفًا أطول في الميدان ، لكنه كان من الممكن أن يمنح النسور أولًا إذا ذهبت المكالمة ضد الزعماء.

انتهى النسور مع ثماني عقوبات. وكان الرؤساء سبعة.

كما اتضح ، كانت هذه نهاية مناسبة للموسم الأول لبريس هوف مع النسور.

لم يكن يرتدي زيًا عن Super Bowl 2025 ، لأنه كان غير نشط للعبة.

كان لدى هوف ، 26 عامًا ، 10 أكياس من طراز Jets في عام 2023 ، ونظر إليه النسور كخليفة جديرة بهاسون ريدديك باعتبارها مسجلة تمريرة ، وتوقيعه على عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 51 مليون دولار.

تبين أن هذا توقيع سيء نادر من قبل النسور. لعب Huff في 12 مباراة وبدأت ستة فقط ، مع الحد الأدنى من الإنتاج: 2.5 أكياس ، خمسة منفردة منفردة وأربعة ضربات قورتربك.

لم يفرز النسور مرة واحدة في هذه اللعبة ، وفقا ل ESPN.

ما زالوا يديرون ستة أكياس من باتريك ماهوميس وسجلوا 11 ضربة قورتربك.

قاد باتريك ماهومز الزعماء في التسرع مع 25 ياردة.

لم يكن أي من ظهورهم الجري أرقامًا مزدوجة.

كان كريم هانت بعد تسع ياردات.