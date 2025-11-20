رئيس الريدز يكشف أن إيلي دي لا كروز لعب برباعية ممزقة جزئيًا

ربما يكون لإغماء إيلي دي لا كروز في الشوط الثاني تفسير الآن.

قال رئيس عمليات البيسبول في فريق ريدز نيك كرال ليلة الأربعاء خلال ظهور “Reds Hot Stove League” إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كان يتعامل مع رباعية ممزقة جزئيًا.

وقال كرال: “أعتقد أن الكثير من الناس لا يعرفون ذلك، ففي نهاية يوليو/تموز كان يتعامل مع تمزق جزئي في رباعية العجلات”. “لقد كان يعيد تأهيل (هذا الموسم). لقد كان في الملعب اليوم. يُحسب له أنه لعب كل يوم. لقد حاول التغلب عليه. حاول اللعب من خلاله. إذا نظرت إلى أرقامه الدفاعية، فقد ارتكب 12 خطأً في نهاية يوليو عندما تعرض للإصابة، ثم ارتكب 14 خطأً اعتبارًا من نهاية يوليو فصاعدًا”.

حقق فريق All-Star القصير مرتين الشوط الأول القوي عندما وصل إلى .286 / .367 / .474 مع 18 نقطة على أرضه و 25 قاعدة مسروقة.

ومع ذلك، خلال آخر 65 مباراة، شهد إنتاج دي لا كروز تراجعًا واضحًا. لقد حصل على 0.666 OPS فقط مع أربعة أشواط منزلية، و21 إجمالي ضربات القاعدة الإضافية وسرق 12 قاعدة – محاولًا 14 عملية سرقة فقط.

لقد أنهى بـ 37 قاعدة مسروقة، وهو بعيد كل البعد عن 67 قاعدة MLB الرائدة التي بلغ مجموعها في عام 2024.

قال كرال إن الإصابة أثرت على الأرجح على اللاعب السريع هجوميًا ودفاعيًا، لكنه أعطى المجد لدي لا كروز لأنه تخلص منها بينما خاض فريق الريدز التصفيات باعتباره آخر مشارك في الدوري الوطني ببطاقة جامحة على ميتس المنهار.

قال كرال: “لم يكن قادرًا على القيام بذلك (التمزق الرباعي) بأكبر قدر ممكن من النجاح”. “لقد خاض سلسلة من المباريات حيث سجل 19 هدفًا، ثم لم يسجل هدفًا واحدًا حتى وقت ما في سبتمبر. سيؤثر ذلك عليه. وسيؤثر ذلك على كل ما يفعله.

“لكن يُحسب له أنه كان يحاول اللعب كل يوم من خلاله.”

