رئيس كوريا الجنوبية يريد من الحكومة التحقيق في الخروج المبكر من كأس العالم

رئيس كوريا الجنوبية لا يتعامل مع خروج منتخب بلاده من كأس العالم باستخفاف.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخرج الفريق من مجموعة تضم المكسيك وتشيكيا وجنوب أفريقيا، لكنه تعرض لهزيمة مفاجئة أمام الأخيرة يوم الأربعاء وأخفق في أن يكون أحد أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث تتأهل إلى دور الـ 32.

وفي يوم الأحد، قال رئيس البلاد، لي جاي ميونج، إنه “في حيرة شديدة” من أداء الفريق وانتقد المدرب هونج ميونج بو ووصفه بأنه “غير كفء”، ودعا الحكومة إلى التحقيق في الخروج المبكر.

هونغ، الذي أعلن أنه سيستقيل بعد أن أنهى فريقه دور المجموعات بثلاث نقاط، كان مدربًا سابقًا للبلاد في الفترة من 2013 إلى 2014.

تمت إعادة تعيينه في هذا المنصب في عام 2024، وأشار الرئيس لي إلى أن عملية التوظيف المعيبة أدت إلى عودته.

كتب لي على موقع X: “السبب وراء احتمالية مثل هذه التعيينات الفاشلة – التي تفشل في التمييز بين المصالح العامة و” الخاصة وإعطاء الأولوية للمكاسب الشخصية على الصالح العام – هو أنه من المستحيل أو الصعب مراقبة وفحص ومحاسبة أولئك الذين لديهم سلطة التعيين”.

وأضاف أن الإقصاء كان بمثابة “خيبة أمل عميقة” ناجمة على ما يبدو عن “الإخفاقات التنظيمية والشخصية”.

وقال: “نظراً لأن المشاركة في المونديال تتطلب استثماراً كبيراً لأموال دافعي الضرائب والموارد الوطنية، فإنني أطلب من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الحادثة وتحليل أسبابها ووضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها وضمان تحسينها”.

من جانبه، قال هونغ عن قراره بالتنحي: «لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي أن أتولى هذا الدور، لكن بمجرد توليه، لم أفكر في أي شيء آخر سوى أن أكون مسؤولاً حتى اللحظة الأخيرة».

ودخلت كوريا الجنوبية البطولة وهي ثاني أفضل فريق في مجموعتها، خلف المكسيك فقط، لكنها تعثرت بعد فوزها في المباراة الافتتاحية 2-1 على التشيك.

خسروا 1-0 أمام المكسيك لكنهم ما زالوا بحاجة إلى نقطة واحدة فقط أمام جنوب أفريقيا للانتقال إلى دور الـ32.

وبدلاً من ذلك، تعرضوا لخسارة مفاجئة بنتيجة 1-0 وكانت جنوب أفريقيا هي التي تأهلت.