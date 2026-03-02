“رائعة للاستخدام بنفسك”: يحب المتسوقون في ميناء الشحن الحصول على الأدوات التي تم التقليل من قيمتها

قد يكون استخدام المسامير الصغيرة أمرًا تافهًا، وهناك دائمًا خطر تعرض أصابعك لضربة مؤلمة بالمطرقة. من الشائع استخدام الدباسة بدلًا من ذلك في العديد من المهام والمشاريع التي يمكنك القيام بها بنفسك، مثل تحويل اللوح الأمامي الممل إلى تنجيد جديد. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأسلحة الأساسية مرهقة بعض الشيء، وغالبًا ما يتطلب الأمر الكثير من الجهد للضغط على الزناد. إذا كنت بحاجة إلى إشعال الكثير من الدبابيس، فقد تتألم يدك.

أحد البدائل التي تم الاستخفاف بها والتي يجب أن تكون مدرجة في قائمة أدوات Harbour Freight التي يجب على كل DIYer أن يعرفها يسمى المطرقة. إنها أداة رفيعة تأخذ دبابيس T50 الشائعة من ¼ بوصة إلى 9/16 بوصة. لها مقبض يشبه إلى حد كبير المطرقة العادية، وهذه هي الطريقة التي يتم استخدامها بها، إلا أنك لا تحتاج إلى الإمساك بمسمار. عندما يصطدم الرأس بجسم ما، فإنه يقوم تلقائيًا بإطلاق عنصر أساسي فيه. يمكن أن يكون أسرع بكثير من استخدام مسدس أساسي أو مطرقة، ولا يوجد أي خطر لضرب أصابعك. تبلغ تكلفة Fasten-Pro Hammer Tacker 14.99 دولارًا فقط. يحتوي على هيكل فولاذي صلب ومقبض مطاطي غير قابل للانزلاق لقبضة مريحة. يمنح المالكون أداة المطرقة تقييمًا متوسطًا يبلغ 4.4 نجوم، ويوصي بها 90%. تركز التعليقات على موقع Harbour Freight على سهولة الاستخدام والمتانة وكيف أنه “بديل جيد لبنادق التدبيس التقليدية”.