رادع الفئران الذي قد يضعك في عالم من المشاكل

يمكن أن يُنظر إلى الفئران على أنها لطيفة، وذلك حتى تجد طريقًا إلى منزلك. بمجرد دخولها، تسبب هذه المخلوقات الصغيرة ذات الفراء كل أنواع المشاكل. يمكن أن يلوث برازهم وبولهم طعامك وأسطحك. يمكنهم مضغ الخشب وقضم الأسلاك، مما قد يؤدي إلى خطر الحريق في منزلك. علاوة على ذلك، يمكن للفئران جلب البراغيث والعث إلى منزلك ويمكن أن تحمل الأمراض التي يمكن أن تنتشر إلى البشر. للتخلص من الفئران، سيحاول الناس فعل أي شيء تقريبًا. حتى أن البعض اقترح استخدام كرات النفتالين كرادع. والمشكلة هنا هي أن هناك خطرا كبيرا. بالإضافة إلى ذلك، من غير القانوني استخدام كرات النفتالين بهذه الطريقة. دعونا نلقي نظرة على الأسباب التي تجعلك تتوقف عن استخدام كرات النفتالين على الفور.

قد يبدو هذا غريبًا بالنسبة لمنتج يعد في الواقع رادعًا للآفات. لكن كرات النفتالين مخصصة لقتل العث وآفات النسيج الأخرى في المنزل. هذا كل شيء. وأي استخدام آخر للمنتج قد يكون خطيرًا وغير قانوني. كرات النفتالين مصنوعة من النفثالين، الذي يأتي من الفحم والنفط. المادة سامة للإنسان والحيوانات الأليفة، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من غير القانوني استخدامها لأي غرض آخر غير ما هو محدد على العبوة. لحماية نفسك من مخاطر استخدام النفتالين، ستكون حزمة المنتج هي مفتاحك.