راديو Oldies أتمنى أن يعرف أحفادهم

إن تحويل جيل الطفرة السكانية لأحفادهم إلى الموسيقى التي أحبوها يشبه قيام كبار السن بتسليم المعرفة المهمة إلى الحرس الجديد. مع وجود العديد من الحركات الموسيقية التي تغطي تلك الحقبة، أصبح صندوق الموسيقى في فترة طفرة المواليد ممتلئًا بالأغاني الشعبية والأغاني التي تغني عن تعقيدات الحياة. اختر الأغاني المناسبة، ويمكنك أن تقود أحفادك إلى طريق متناغم من شباب الطفرة إلى سن البلوغ إلى الأبوة، حيث يوفر كل عمر سجلاً حرفيًا للمعالم والمناسبات الضخمة واللحظات التي لا تنسى.

لقد تم دفن العديد من نغمات الراديو الكلاسيكية هذه في موطن الأصوات الحديثة. ولكن من السهل على جيل طفرة المواليد أن يعودوا إلى الأغاني التي يحبونها أكثر وأن يظهروا لأحفادهم كيف كانت الموسيقى في أيامهم. إنها فرصة لعشاق الموسيقى الأكبر سنًا لتعريف الموسيقيين البارعين في التكنولوجيا بالموسيقى التي شكلتهم. حتى أن بعضها يتردد صداه اليوم، حيث يظهر في الألحان المعاصرة التي يستمع إليها المستمعون الصغار، من مؤلفي الأغاني الذين أثروا في بعض أعمالهم المفضلة.

في عصر الراديو متعدد الأوجه، ذرف جيل طفرة المواليد الدموع على قصة أبوة هاري شابين المنقضية في “Cat’s in the Cradle”، وتألقوا مع أصوات راكبي الأمواج الأنيقة لفرقة Beach Boys مع “Good Vibrations”، وتساءلوا من هو الرجل الغامض في قلب أغنية “You So Vain” لكارلي سيمون. إن إعادة النظر في هذه الأغاني القديمة وغيرها من الأغاني الإذاعية الثمينة التي يرغب جيل الطفرة السكانية أن يعرفها أحفادهم هي طريقة سهلة لبناء جسر موسيقي يسد الفجوة بين الأجيال.