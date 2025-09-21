راسل ويلسون ، سيارا تهتف على الأطفال في عرض الأزياء قبل أعضاء العمالقة

كان راسل ويلسون وزوجته سيارا يبتكرون بكل فخر هذا الأسبوع عندما شارك أطفالهم في فيلم Macy’s X Rookie Kids: “Runway on Broadway” قبل افتتاح الافتتاح على المنازل العمالقة في ملعب MetLife مساء الأحد.

عند إعادة عرض عرض أزياء Midtown يوم الخميس على Instagram ، قال Ciara – الذي تزوج من لاعب الوسط الجديد العمالقة منذ عام 2016 – إن مشاهدة أطفالهم يمشون على المدرج “Pure Joy”.

“الكثير من الجاذبية للتعامل معها!” كانت والدة الأربعة تتدفق يوم السبت في منصبها.

جلس سيارا ، 39 عامًا ، وويلسون ، 36 عامًا ، في الصف الأول يوم الخميس مع طفلهما الأصغر ، وابنتهما الأميرة ، البالغة من العمر عام واحد ، بينما وصلت الابن هاريسون ، 5 سنوات ، وابنتها سيينا برينسيس ، 8 سنوات ، إلى المدرج. كما سار مستقبل زاهر البالغ من العمر 11 عامًا ، الذي يشاركه سيارا مع المستقبل السابق ، في العرض.

من المؤكد أن عائلة ويلسون تحب الحياة في المدينة بعد انضمام قورتربك إلى العمالقة في صفقة مدتها عام واحد في وقت سابق من هذا العام.

تم اختيار ويلسون ، الذي يبلغ من العمر 10 أعوام ، بطل برولير ، بطل Super Bowl ، لقبى بداية العمالقة قبل بدء موسم 2025 NFL.

<br />

على الرغم من أن هناك دعوات لوظائفه في أعقاب خسارة كئيبة 21-6 للقادة في الأسبوع الأول ، قدم ويلسون عرضًا 450 ياردة في فيلم عمل العمالقة الإضافي ضد رعاة البقر الأسبوع الماضي.

ألقى ثلاثة هبوط واعتراض حاسم في خسارة الفريق 40-37 لوضع العمالقة في 0-2.

سيستضيف العمالقة رؤساء الزعماء بلا فوز في “ليلة الأحد ليلة كرة القدم”.

أسقطت مدينة كانساس سيتي المباراة الافتتاحية للموسم ضد شواحن في البرازيل في 5 سبتمبر ، 27-21.

في مباراة الأسبوع الماضي من Super Bowl 2025-عندما اختنق فيلادلفيا كانساس سيتي ، 40-22-قصف الزعماء مرة أخرى مع هزيمة 20-17.

ويلسون هو على دراية كبيرة بالرؤساء ، حيث واجه باتريك ماهومز وشركاه خلال فترة عمله في موسم واحد في AFC West مع Broncos.

انفصل برونكو طرق مع ويلسون بعد موسم 2023. ربط مع ستيلرز العام الماضي.