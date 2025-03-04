راسل ويلسون يحصل على فليرتي مع سيارا بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

راسل ويلسون وزوجته سيارا لم يرفعوا الحرارة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.

عند استئصال ليلة التاريخ يوم الأحد في حفل فانيتي فير أوسكار في بيفرلي هيلز ، تدفقت سيارا يوم الاثنين على إنستغرام “عادت إلى المنزل بجائزتي الخاصة” ، وهي إشارة إلى زوجتها التي تبلغ من العمر ثماني سنوات تقريبًا.

لم يسبق ويلسون أن يمر دون أن يلاحظه أحد حيث أسقط لاعب فريق ستيلرز الحالي خط حار في التعليقات.

“ارتدي مثل هذا مرة أخرى … تجرؤ على … سينكو قادم بعد فترة وجيزة …” ، كتب ويلسون ، مضيفا البكاء يضحك الرموز التعبيرية.

رحب ويلسون ، 36 عامًا ، وسيارا ، 39 عامًا ، بثلاثة أطفال معًا: فازت بنات سيينا برينسيس ، 7 سنوات ، وأمورا برينسيس ، 1 ، وابنه هاريسون البالغ من العمر 4 سنوات. المغنية هي أيضًا أم لابن فيوتشر ، 10 ، التي تشاركها معها السابق ، مغني الراب.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها ويلسون وسيارا في إضافة الطفل رقم 5 إلى أسرتهما.

خلال ظهوره في يناير في “اليوم” ، وضعت سيارا في مكانها ودائم قورتربك.

“اسمع ، هناك اتجاه مع جميع أطفالنا على بعد ثلاث سنوات” ، قال سيارا. “لذلك أنا لا أقول أننا سوف نتبع هذا الاتجاه ، ولكن ، كما تعلمون ، إذا كان الأمر متروكًا لروس ، فإن” سينكو “سيأتي الشهر المقبل!”

حقق ويلسون وسيارا أقصى استفادة من ليلة والديهم يوم الأحد ، عندما فاجأ مغني “Level Up” في بدلة عارية مزخرفة مع ريشة تفاصيل حيث اختار لاعب الوسط الحائز على فوز Super Bowl سهرة سوداء.

جاء المظهر في ما كان وقتًا مثيرًا للاهتمام لويلسون ، وهو وكيل حرة معلق.

أمضى الموسم الماضي في بيتسبيرغ في صفقة مدتها عام واحد ، حيث اختتم الموسم على سلسلة خسارة من خمس مباريات.

أبلغ جيريمي فاولر من ESPN يوم الأحد أن ستيلرز يفضلون جوستين فيلدز على ويلسون.

الحقول البالغة من العمر 25 عامًا-التي تم تداولها إلى بيتسبيرغ في مارس الماضي-“لها ميزة” على ويلسون ، على الرغم من كونها في دور احتياطي في النصف الأخير من العام.

ويلسون هو واحد من العديد من لاعبي الوسط المخضرمين الذين ضربوا السوق هذا الشهر ، إلى جانب القاعدة السابقة التي ستصبح هارون رودجرز وسام دارنولد ، الذي سيأتي في عام واحد مع الفايكنج.

ويلسون ، الذي كان سابقًا في برونكو و سي هووكس ، غازل لفترة وجيزة مع العمالقة في غير موسم آخر قبل أن يرتبط مع ستيلرز.

يبحث العمالقة ، الذين تابعوا بنشاط ماثيو ستافورد في فبراير قبل إعادة تقديم قورتربك مع الكباش ، بشكل يائس للحصول على إجابة في قورتربك بعد حملة متعة 3-14.

من خلال 11 مباراة في الموسم العادي العام الماضي ، ألقى ويلسون 2،482 ياردة و 16 هبوطًا وخمسة اعتراضات.