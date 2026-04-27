راسل ويلسون يضرب لصالح سافانا باناناز في استاد يانكي

أخيرًا وصل راسل ويلسون إلى اللوحة في استاد يانكي.

بعد ثماني سنوات من ظهوره في مباراة تدريبية ربيعية لفريق يانكيز في تامبا، حصل ويلسون، الذي بدأ عام 2025 بصفته لاعب الوسط الأساسي للعمالقة، على ضربة مضرب في ذا برونكس لصالح فريق سافانا باناناز يوم الأحد ضد فريق بارتي أنيمالز.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بشكل مفاجئ خلال الشوط الخامس، حيث كسر مضربه على الأرض إلى المركز الأول.

كان ويلسون أحد اختيارات فريق Rockies في الجولة الرابعة في عام 2010 وظهر في 93 مباراة بالدوري الصغير خلال موسمي 2010 و11.

ترك المنظمة في عام 2012 للتركيز على كرة القدم وتم اختياره في الجولة الثالثة من قبل سي هوكس في ذلك العام.

بعد موسم 2013، قام فريق Rockies بتبادل حقوقه مع فريق Rangers، الذي استضاف ويلسون خلال تدريبات الربيع.

حصل فريق يانكيز لاحقًا على حقوق ويلسون في عام 2018.

أصبح ويلسون لاعبًا محترفًا لـ10 مرات وقاد فريق Seahawks إلى فوز Super Bowl XLVIII على فريق Broncos قبل 12 عامًا في ملعب MetLife.

لقد كافح لتكرار نجاحه منذ مغادرته سياتل بعد موسم 2021. بعد عامين متقلبين مع فريق برونكو، وقع مع ستيلرز في عام 2024 وذهب 6-5 كبداية خلال الموسم العادي قبل أن يخسر أمام رافينز في جولة البطاقة البرية.

بعد ذلك وقع العمالقة على ويلسون ليكون لاعبهم الأساسي متقدمًا على الصاعد جاكسون دارت، لكنه استمر ثلاث مرات فقط (جميع الخسائر) قبل أن يتم تثبيت دارت كبداية.

ويلسون حاليا وكيل حر.