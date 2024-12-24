راشان غاري من باكرز يذهل ليزا سالترز من ESPN بعد مقابلة فاشلة

مقابلة ليزا سالترز بعد المباراة مع لاعب الوسط باكرز جوردان لوف ظهرت فيها حجابًا لم تتوقعه بالتأكيد.

عند اللحاق بـ Love بعد فوز Green Bay بنتيجة 34-0 على نيو أورليانز في “Monday Night Football” في Lambeau Field، أذهل مراسل ESPN من زميل لاعب الوسط، الطرف الدفاعي رشان غاري، الذي تعطل لفترة وجيزة محادثتهما الجانبية.

“جوردان، أنت ستذهب رسميًا إلى التصفيات، كيف يبدو لك ذلك؟” سأل سالترز لوف، فأجاب: “إنه لأمر مدهش، هذا ما عملنا عليه طوال الموسم”، عندما دخل غاري إلى الإطار.

تمامًا مثل خط هجوم نيو أورليانز ساينتس، لم تر مراسلة ESPN الجانبية ليزا سالترز راشان غاري قادمًا خلال مقابلتها بعد المباراة مع Jordan Love…😂 pic.twitter.com/9CEeHghmKM – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 24 ديسمبر 2024

“توقف عن اللعب معه!” بدا أن غاري يهتف، مما أدى إلى مفاجأة سالتر. “مرة أخرى، لكمة التذكرة!”

عندما ابتعد غاري البالغ من العمر 27 عامًا، أخبر سالترز لوف: “لقد أخافني”.

بعد ذلك، حول لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا انتباهه مرة أخرى إلى سؤال سالترز الأصلي حول رصيف المباراة الفاصلة بين باكرز وأشار إلى غاري.

أجاب الحب: “ما قاله، ما قاله”.

حصل The Packers على مكان في التصفيات للمرة الخامسة في ستة مواسم تحت قيادة المدرب مات لافلور بعد فوزه يوم الاثنين على القديسين.

ذهب الحب إلى 16 مقابل 28 لمسافة 182 ياردة وهبوطًا حيث تحسن Green Bay إلى 11-4 في الموسم.

غاري، اللاعب الأول من ميشيغان في عام 2019 والذي قضى كامل حياته المهنية في دوري كرة القدم الأمريكية في جرين باي، واجه مرتين يوم الاثنين.

مع مواجهة الفرق ضد الفايكنج (13-2) على سطح السفينة، ينتظر الباكرز الآن تحديثًا بشأن المتلقي كريستيان واتسون، الذي غادر مباراة الاثنين بسبب إصابة في الركبة.

وقال لافلور، بحسب ما نقلته شبكة ESPN: “هناك بعض القلق بالتأكيد”. “سنجري المزيد من الاختبارات غدًا. آمل أن أحصل على إجابة لك غدًا.

يستضيف الفايكنج فريق باكرز في مباراة ما بعد العطلة يوم الأحد الساعة 4:25 مساءً