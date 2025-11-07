راقصو الجليد الأولمبيون الأمريكيون أشقاء شيبوتاني يتحدثون عن مقطع فيديو تم تسريبه بألفاظ بذيئة لأليكس وهو يوبخ مايا

يقول راقصا الجليد أليكس ومايا شيبوتاني إنه لا توجد مشاعر سيئة بينهما بعد أن تم تسريب مقطع فيديو لأليكس وهو يوبخ أخته أثناء التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو الذي ظهر الشهر الماضي، يمكن سماع أليكس وهو يوجه كلامًا بذيءًا إلى أخته الصغرى.

يتنافس الأشقاء الأمريكيون في بطولة NHK Trophy نهاية هذا الأسبوع في أوساكا، وهي الجولة الرابعة من سلسلة Grand Prix في ISU. احتلوا المركز السادس في الرقص الإيقاعي يوم الجمعة.

كما تناول أليكس الفيديو قائلاً: “أشعر بالسوء حيال ذلك”.

وقال: “لسوء الحظ، فقدت أعصابي في التدريبات ولم يكن من المفترض أن يحدث ذلك”. “لقد اعتذرت لمايا مباشرة بعد ممارستنا.”

يحاول الفائزون بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018، المعروفين باسم “Shib Sibs”، العودة بعد انقطاع دام سبع سنوات على أمل الانضمام إلى الفريق الأمريكي في ألعاب ميلانو-كورتينا العام المقبل.

وقال أليكس: “إن شدة ما نحاول القيام به والمعايير التي لدينا، كلانا، نتفهم (الغضب) لكن الأمر كان خاطئًا وأنا ملتزم بأن أكون زميلًا أفضل في الفريق”. “أنا محظوظة جدًا بالتزلج مع مايا. لدينا علاقة فريدة جدًا ومميزة ونحن ملتزمون تجاه بعضنا البعض وبهذه العملية.”

كما علقت مايا شيبوتاني على الفيديو المسرب.

وقالت: “عندما تعمل على أن تكون أفضل ما لديك، ستكون هناك لحظات مكثفة، ولكن بالنسبة لنا نحن نفهم بعضنا البعض ونفهم العملية ونعمل من خلالها معًا كما يفعل الأشقاء”. “لقد واصلنا التدرب في ذلك اليوم ونختار بعضنا البعض في كل مرة.”

تزلج أليكس، 34 عامًا، ومايا، 31 عامًا، معًا معظم حياتهما، وكانا لفترة طويلة راقصي الجليد المهيمنين في الولايات المتحدة.

لقد حصلوا على ميداليات في بطولة العالم ثلاث مرات وأولمبيين مرتين، واحتلوا المركز التاسع في أولمبياد 2014 في سوتشي والثالث في ألعاب 2018 في بيونغ تشانغ، حيث كانوا أيضًا جزءًا من الفريق الأمريكي الذي فاز بالميدالية البرونزية للفريق.

أخذ الأشقاء شيبوتاني استراحة من التزلج على مستوى النخبة بعد بيونغ تشانغ للتركيز على المدرسة والاهتمامات الأخرى.

لقد مددوا فترة توقفهم التنافسية عندما تم تشخيص إصابة مايا بورم خبيث في كليتها في عام 2019.

خضعت لعملية جراحية لإزالة الكتلة، وأدى العلاج الإضافي إلى شفاء ناجح ولكنه طويل ومؤلم.