راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية في لعبة Knicks vs. Spurs 1

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لقد وصلت نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين ويمكن للمراهنين الجدد في bet365 تحقيق أقصى استفادة من جولة البطولة عندما يستخدمون رمز المكافأة bet365.

مع رمز المكافأة bet365، يمكن للمستخدمين الجدد تفعيل عرض الرهان الإضافي: راهن بمبلغ 10 دولارات، واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية التي تفوز بها أو تخسرها.

تحتوي السلسلة بين Knicks وSpurs على قصص أكثر من سلسلة نهائيات نموذجية، وقد وصلت الإثارة حول اللعبة 1 إلى مستويات لم تشهدها الرابطة الوطنية لكرة السلة منذ سنوات.

رمز مكافأة bet365 Sportsbook للعبة Knicks vs.Spurs 1

ال رمز المكافأة bet365 يمكن أن يعزز المتعة للمراهنين الجدد الذين يبحثون عن طريقة مختلفة لإضافة بعض الإثارة إلى ليلة الأربعاء. سواء كنت تراهن على نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين أو لعبة البيسبول في منتصف الأسبوع، فإن رمز المكافأة bet365 هي أداة مفيدة لجميع المراهنين الجدد.

جمع الرهانات الإضافية أمر سهل. يمكن للمراهنين الجدد إدخال رمز المكافأة bet365 عندما يقومون بإنشاء حساب، وإجراء إيداع ورهان مؤهلين، والحصول على مكافآت بقيمة 200 دولار بغض النظر عن نتيجة رهانهم الأول. بسيط.

تذكر أنه يجب على المستخدمين الجدد التواجد فعليًا في أريزونا، أو كولورادو، أو أيوا، أو إنديانا، أو كانساس، أو كنتاكي، أو لويزيانا، أو ميريلاند، أو ميسوري، أو نورث كارولينا، أو نيو جيرسي، أو أوهايو، أو بنسلفانيا، أو تينيسي، أو فيرجينيا في وقت التسجيل ليكونوا مؤهلين لهذا العرض الترويجي.

يمكن استخدام رمز المكافأة bet365 أثناء التسجيل، لكنه لا يغير مبلغ العرض بأي شكل من الأشكال.

كيفية التسجيل في bet365 Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك باستخدام هذا الرابط. اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. قم بعمل حد أدنى للإيداع قدره 10 دولارات.

ما رأي خبير البريد لدينا في مباراة نيكس ضد توتنهام 1

ويتطلع نيكس إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته التي استمرت 11 مباراة متتالية حيث يواجه أكبر اختبار له حتى الآن. لم يخسر نيكس منذ 23 أبريل وحقق أرقامًا تاريخية على مدار مسيرته.

ومع ذلك، فإن توتنهام هو فريق تم اختباره في المعركة مع أفضل لاعب شاب في الدوري الاميركي للمحترفين يصعد بوتيرة نادرًا ما تُرى في الأطواق.

افتتح توتنهام المركز المفضل بفارق 5.5 نقطة في المباراة الأولى، وتراوح الفارق في الغالب حول هذا الرقم منذ يوم الأحد. ومع ذلك، يعتبر نيكس رهانًا شائعًا للفوز على خط المال نظرًا لمستواه الأخير.

مطلوب إيداع 10 دولارات دقيقة. الرهانات الإضافية مستثناة من العوائد. العملاء الجدد فقط. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات. يُستخدم هذا الرمز لأغراض التسويق والتتبع فقط. غير متوفر في إلينوي.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.