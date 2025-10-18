راهن بمبلغ 30 دولارًا واحصل على 300 دولارًا من FanCash

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لدينا مباراة Original Six ليلة السبت في مونتريال.

سيتوجه الرينجرز إلى مركز بيل لمواجهة الكنديين الشباب الديناميكيين في معركة بين فريقين من المتوقع أن يكونا في المزيج للحصول على مكان مميز في المؤتمر الشرقي.

في حين أن توقعات ما قبل الموسم لهذين الفريقين لم تكن بعيدة جدًا، إلا أن الطريقة التي تم بها إنشاء قوائمهم لا يمكن أن تكون أكثر اختلافًا.

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول مباراة رينجرز وكنديينز

بينما يعتمد الرينجرز على المهارات الفردية ومهارة حراسة المرمى لتحقيق النتائج، فإن فريق Habs فريق متوازن يضم الكثير من اللاعبين الشباب ذوي الكفاءات العالية.

يشكل إيفان ديميدوف وكول كوفيلد ولين هوتسون ونيك سوزوكي جزءًا من أحد أكثر اللاعبين إثارة في الدوري.

قد يواجه الرينجرز صعوبة في مواكبة قمرة السكن السريعة ليلة السبت.

