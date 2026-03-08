راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 100 دولار من الرهانات الإضافية لمباراة جمهورية الدومينيكان ضد هولندا

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تقدم جمهورية الدومينيكان واحدة من أخطر القوائم في العالم إلى بطولة البيسبول الكلاسيكية العالمية لعام 2026.

من خوان سوتو إلى خوليو رودريغيز وفلاديمير غيريرو جونيور، عكست تشكيلة الدومينيكان المكدسة +330 احتمالات افتتاحية للفوز بالمباراة بأكملها.

وسيواجهون هولندا الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد بعد فوزهم يوم الجمعة على نيكاراغوا.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن مباراة جمهورية الدومينيكان وهولندا

بجانب فريق الولايات المتحدة الأمريكية، تعد جمهورية الدومينيكان هي القائمة الوحيدة المكونة بالكامل من لاعبي MLB، مع الكثير من النجومية لدرجة أن رودريغيز وصل إلى المركز السابع في المباريات الاستعراضية. ولكن بعد الفشل في الوصول إلى الدور قبل النهائي في آخر بطولتين – بما في ذلك الخروج من لعب البلياردو عام 2023 أمام فنزويلا وبورتوريكو – لا يزال هناك الكثير لإثباته.

تمتلك هولندا بعض اللاعبين الرئيسيين في الدوري الذين يمكنهم تقديم أداء جيد مثل زاندر بوجارتس وأوزي ألبيس وسيدان رافاييلا. السؤال الأكبر هو على التل، حيث يعتبر كينلي يانسن الأقرب هو الذراع الوحيد المؤسس لـ MLB وسيحتاج الموظفون الشباب عديمي الخبرة إلى الكثير من الدعم في الجري لمواكبة يوم الأحد.

