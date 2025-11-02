راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية إذا فاز رهانك في مباراة Seahawks vs.

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يعود فريق “سي هوكس” من وداعهم تحت الأضواء في واشنطن، في مواجهة فريق القادة الذي يتعثر بعد ثلاث هزائم متتالية.

يقود سام دارنولد هجوم سياتل الذي يزدهر من خلال التسديدات العمودية والإيقاع السريع بينما يبلغ متوسطه 27.6 نقطة في المباراة الواحدة.

في هذه الأثناء، لا يستطيع القادة العثور على الاستقرار في مركز الوسط مع وجود جايدن دانيلز داخل وخارج التشكيلة، كما أن دفاعهم الذي كان واعدًا في السابق ينزف نقاطًا.

إن ثقة سياتل وصحتها وسلسلة انتصاراتها على الطريق في تسع مباريات تجعلهم زائرًا خطيرًا ليلة الأحد.

<br />

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول Seahawks vs.Comaders

تم بناء نجاح سياتل على الدقة والانفجار – تعد مسافة دارنولد التي تبلغ 1754 ياردة و 12 TDs هي الأكبر على الإطلاق من قبل Seahawk خلال سبع مباريات، في حين يتصدر Jaxon Smith-Njigba الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مع 819 ياردة ويسير بخطى سريعة لما يقرب من 2000.

قام فريق Seahawks أيضًا بمكافأة المراهنين، حيث فاز 4-1 ATS في آخر خمس مباريات.

لا يزال فريق واشنطن الثانوي ضعيفًا، وقد حقق فريق أوفر ستة من آخر تسع مباريات على أرضه للقادة – وهو اتجاه جدير بالملاحظة ضد واحدة من أكثر الهجمات كفاءة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

إذا لم يتمكن القادة من إبطاء اللعبة وحماية ظهيرهم الوسطي، فقد تكون هذه ليلة مميزة أخرى لسياتل باللون الأزرق.

