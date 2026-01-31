راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية لسكان الجزيرة مقابل المفترسين

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



سيستضيف سكان الجزيرة فريق Predators في يوم سبت مزدحم في NHL، ويمكن للمستخدمين الجدد تطبيق كتاب DraftKings الرياضي الترويجي، والذي يتيح للمستخدمين راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 300 دولار على الفور كمكافأة، في أي مسابقة على القائمة.

تحتاج الجزر إلى البدء في تحقيق الانتصارات لوضع نفسها على قدم المساواة في السباق الفاصل في المؤتمر الشرقي. The Preds موجودون في مكان مماثل خارج الغرب.

ما هو العرض الترويجي لـ DraftKings Sportsbook؟

يمكن تطبيق عرض DraftKings Sportsbook الترويجي من خلال المراهنين الجدد الذين يسجلون للمرة الأولى ويتطلعون إلى الحصول على بعض الإثارة في نهاية هذا الأسبوع.

إذا قمت بوضع أي رهان بقيمة 5 دولارات أو أكثر بعد التسجيل، فستحصل على 300 دولار إذا فاز رهانك.

يمكنك فقط فتح هذا العرض في أريزونا وكولورادو والعاصمة وأيوا وإلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وماساتشوستس وميريلاند وميشيغان وميسوري ونورث كارولينا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وفيرجينيا وفيرمونت ووست فرجينيا ووايومنغ.

كيفية الاشتراك في DraftKings Sportsbook

انقر على وصلة ليتم إعادة توجيهك إلى صفحة عرض DraftKings. تصفح نماذج التسجيل واملأ معلوماتك. الحصول على الفضل مع المكافآت الخاصة بك. الرهان بمسؤولية.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن سكان الجزيرة مقابل الحيوانات المفترسة

يحتاج سكان الجزيرة إلى إيجاد طريقة لتحقيق الانتصارات دون الاعتماد فقط على حارس المرمى إيليا سوروكين.

عانى فريق الجزر من أجل التسجيل في فترات كبيرة من الموسم، الأمر الذي وضع ضغطًا كبيرًا على حراس المرمى.

استجاب سوروكين والنسخ الاحتياطي ديفيد ريتيتش للنداء في أغلب الأحيان، لكن الجزر تلعب لعبة خطيرة.

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.