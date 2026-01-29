راهن على الصواريخ للقبض على توتنهام

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



كرة السلة على قيد الحياة وبصحة جيدة في ولاية تكساس.

لم يكن الأمر في ذروة منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت الفرق الثلاثة من Lone Star State متنافسين شرعيين على اللقب، ولكن من المتوقع أن يدير القسم الجنوبي الغربي فريق من تكساس في المستقبل المنظور.

ويحتل توتنهام حاليًا صدارة ترتيب القسم بفارق ضئيل عن روكتس. لقد كان صعودهم إلى قمة المؤتمر الغربي أمرًا ممتعًا للمشاهدة. كان لدى توتنهام توقعات متواضعة بدخول الموسم بإجمالي 44.5 فوزًا، وقد حققوا بالفعل أكثر من 30 فوزًا خلال 47 مباراة.

لقد كانت قصة رائعة في بداية الموسم، لكنني لست متأكدًا من المدة التي يمكنهم خلالها تأجيل المنافسة في دوريتهم. قد يتخلف فريق روكتس عن توتنهام في الترتيب، لكن مقاييسه أفضل بكثير هذا الموسم.

يمتلك The Rockets ثالث أفضل فارق نقاط (+7.3) في الدوري الاميركي للمحترفين، وفقًا لـ Cleaning the Glass. توتنهام في المركز السادس (+4.9). ويحتل روكتس المركز الرابع في الهجوم، فيما يحتل توتنهام المركز التاسع.

من المؤكد أن توتنهام لديه دفاع رجل واحد مع فيكتور ويمباانياما في الملعب، ولكن عندما يكون على مقاعد البدلاء، يكون دفاع الفريق أعلى قليلاً من المتوسط. هذا هو المفتاح بالنظر إلى حجمه وهيكله وتاريخ إصاباته.

لقد اضطر بالفعل إلى التغيب عن 14 مباراة هذا الموسم، وفي كل مرة يعود فيها، كان توتنهام حذرًا وأخرجه من مقاعد البدلاء لعدة مباريات قبل إعادته إلى التشكيلة. لعب ويمبي 30 دقيقة أو أكثر في المباراة ثلاث مرات فقط منذ إصابته الأولى في نوفمبر.

إذا لم يكن على الأرض، فمن الصعب أن نتوقع أن يصل توتنهام إلى السقف؛ سيظلون فريقًا هائلاً (فقط اسأل الرعد)، ولكن مع مرور الموسم، ستصبح الهوامش أقل وأرق مع ارتفاعه عن الأرض.

أصبح دفاع فريق Rockets أكثر توازنًا، حتى عندما تصطدم بمدافع قوي ولاعب مرتد مثل ستيفن آدامز. لقد سيغيب إلى أجل غير مسمى بسبب التواء في الكاحل، لكن فريق روكتس لديه دوريان فيني سميث متاح لتعزيز دفاعه. على الجانب الهجومي، أثبت كيفن دورانت أنه لا يزال قادرًا على القيام بواجبات صناعة الألعاب على الرغم من عدم وجود حارس ذو خبرة في الفريق.

إن النظر إلى الجدول الزمني المتبقي لكل من توتنهام وروكتس يروي أيضًا قصة مثيرة للاهتمام. بالمقارنة مع روكتس، يتمتع توتنهام بجدول زمني أكثر صرامة – لا يزال يتعين عليهم مواجهة ثاندر مرة واحدة، وبيستونز مرتين، وناغتس ثلاث مرات.

يمتلك فريق روكتس، الذي يتمتع بأفضل سجل على أرضه في الدوري الاميركي للمحترفين، أكبر عدد من المباريات المتبقية على أرضه في جدوله لبقية الموسم. على سبيل المكافأة، لعب روكتس مباراتين أقل من توتنهام، مما يمنح هيوستن مساحة أكبر للحاق بسان أنطونيو في الترتيب.

حتى كتابة هذه السطور، كان توتنهام هو -230 مرشحًا للفوز بالقسم الجنوبي الغربي في BetRivers مع تصنيف Rockets عند +175. يبدو أن هذا الخط خاطئ في التسعير بالنظر إلى مدى قرب الترتيب بالفعل. سأراهن بكل سرور على فريق روكتس الآن قبل أن يبدأوا في الدفع في أواخر الموسم.

الاختيار: فوز الصواريخ على القسم الجنوبي الغربي (+175، BetRivers)

