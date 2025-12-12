رايان كلارك ينتقد قرار كولتس “غير المسؤول” بالتعاقد مع فيليب ريفرز

إذا كان هناك شخص واحد ليس في معسكر كولتس-فيليب ريفرز، فهو ريان كلارك.

في برنامج “First Take” صباح يوم الجمعة على ESPN، تحدث كلارك بصوت عالٍ حول قرار كولتس بالتعاقد مع ريفرز، لاعب الوسط المتقاعد البالغ من العمر 44 عامًا، إلى فريقهم التدريبي هذا الأسبوع مع خطة للعب ضد سي هوكس يوم الأحد بينما يقاتل الفريق من أجل مكان في التصفيات.

ووصف كلارك القرار بأنه “غير مسؤول” تمامًا من جانب المهور.

وقال كلارك “أعتقد أن هذا أمر غير كفؤ وأعتقد أيضا أنه غير مسؤول. هذا ليس عودة مايكل جوردان للعب كرة السلة بعد غياب ثلاث سنوات مع واشنطن ويزاردز”. “هذا هو الرجل في فيليب ريفرز، الذي كان دائمًا هدفًا ثابتًا، حيث أخذ إجازة لمدة خمس سنوات لتدريب كرة القدم في المدرسة الثانوية ثم عاد ليلعب ضد سياتل سي هوكس، الذي كان سيلاحقك إذا كنت تثير غضب مايكل فيك.”

تم تقييد أيدي فريق المهور بعد سقوط دانييل جونز بسبب إصابة في وتر العرقوب بسبب عدم الاتصال الأسبوع الماضي في الشوط الأول في مواجهة جنوب آسيا ضد فريق جاكوار، وأفاد الصاعد رايلي ليونارد بتعرضه لإصابة في الركبة. بالإضافة إلى ذلك، يظل أنتوني ريتشاردسون، لاعب الوسط الاحتياطي الأولي، في الاحتياط المصاب بسبب كسر مداري.

ليونارد في طريقه ليكون متاحًا يوم الأحد، لكن المدرب شين ستيتشين لم يصدر أي تصريحات بشأن بداية حتى الآن.

وتابع كلارك: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يفعله رايلي ليونارد لأنني شاهدته يفعل ذلك لمدة 15 مباراة العام الماضي هو الابتعاد عن الطريق”. “بالمناسبة، في السنوات الخمس الماضية، كان يلعب كرة القدم. وكان يمارس التمارين الرياضية. وكان يستعد ليكون لاعب وسط في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. فيليب ريفرز لم يفعل ذلك. أعتقد أن فيليب ريفرز كان لديه مهنة في قاعة المشاهير. لا أعتقد أنه أول اقتراع في قاعة المشاهير، ولكن عندما تدخل إلى الملعب لتلعب مع فيليب ريفرز، كان عليك تشديد حزام الذقن لأنك كنت تعلم أنه سينافس. إذا كنت سياتل سي هوكس، أريد لرؤيته يتحرك بعيدًا عن نقطة الجزاء وأريد أن أرى ذلك من كل نقطة يمرر فيها الكرة بغض النظر عن مدى تسليمها لجوناثان تايلور، لا يهمني مدى روعة دفاعك في اعتقادك، لا ينبغي لفيليب ريفرز أن يبدأ هذه المباراة.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

“وإذا خرج ولعب بشكل جيد وظل بصحة جيدة، فلن أتراجع عن هذا البيان لأنه قرار سيء أن أضعه هناك…. فيليب ليس مخطئًا. شين ستيتشن والمهور مخطئون.”

بعد خسارته ثلاث مباريات متتالية، تراجع إنديانابوليس خلف فريقي جاكوار وتكساس المتصدرين في جنوب آسيا، ويدخل الأسبوع 14 في فقاعة التصفيات.

ستكون المباريات الأربع الأخيرة في الموسم العادي حاسمة بالنسبة لإنديانابوليس. بعد مواجهة سيهوكس مساء الأحد، سيواجه فريق المهور فريق 49ers وجاكوار وتكسان.