رايان هيلسلي يهبط على IL لمدة 15 يومًا مصابًا بالتهاب في المرفق في ذعر الأوريولز

سيكون الأوريولز بدون أحد أفضل أذرعهم في المستقبل القريب.

قبل خسارتهم 7-2 أمام يانكيز يوم الجمعة، وضع الأوريولز صاحب اليد اليمنى رايان هيلسلي في قائمة المصابين لمدة 15 يومًا بسبب التهاب في مرفقه الأيمن.

لا يزال مدى إصابة هيلسلي غير واضح، مع اختيار بالتيمور لعقد ألبرت سواريز من Triple-A نورفولك لملء فراغ القائمة.

شهدت هيلسلي، 31 عامًا، بداية قوية للأوريولز هذا الموسم، حيث حققت 2.53 عصرًا مع 15 ضربة في 10 أشواط.

بالانزلاق إلى دور بالتيمور الأقرب بدلاً من المصاب فيليكس باوتيستا، نجح هلسلي بالفعل في التصدي لسبع تسديدات في 12 مباراة.

وقعت هيلسلي صفقة لمدة عامين بقيمة 28 مليون دولار مع الأوريولز في هذا الموسم بعد فترة مخيبة للآمال مع ميتس العام الماضي.

انفتح هيلسلي لصحيفة The Post هذا الأسبوع حول صراعاته مع فريق ميتس وكيف أنه لا يزال لا يعرف حقًا أصل الخطأ الذي حدث في كوينز.

وقال هيلسلي لصحيفة The Post يوم الخميس: “لأي سبب كان، لم ينجح الأمر”. “شعرت بحالة جيدة للغاية عندما كنت هناك، وشعرت أن لدينا فريقًا موهوبًا بجنون، ولم نتمكن لأي سبب من الأسباب من الفوز بالمباريات. لقد كان شعورًا غريبًا وغريبًا.

“أنا متأكد من أن اللاعبين الموجودين هناك مرة أخرى هذا العام، أنا متأكد من أن الأمر يبدو مشابهًا إلى حد ما. إنه ليس مكانًا ممتعًا للتواجد فيه.”

خلال الفترة التي قضاها في كوينز، حقق فريق All-Star مرتين 7.20 عصرًا سيئًا على مدى 22 مباراة إلى جانب خسارة بعض المباريات الرئيسية في المرحلة الأخيرة من الموسم بعد أن استحوذوا عليه من الكاردينالز في الموعد النهائي للتجارة.

كانت أخطاء هيلسلي ناجمة في المقام الأول عن مشكلة قلب الملعب، حيث يمكن للضاربين معرفة الملعب الذي كان يرميه بناءً على وضع يده عندما تم وضعه على التل.

وأضاف هلسلي: “شعرت وكأنني سأكون جيدًا في نزهة واحدة، ثم في النزهة التالية سوف أعود نوعًا ما”. “لذلك لم أتمكن حقًا من القضاء عليه تمامًا.

“ثم في الشهر الأخير هناك، أعتقد أنني قمت بالتبديل بشكل صحيح مع تحول التقويم إلى سبتمبر، وكان الأمر غريبًا في النزهات القليلة الأولى.”