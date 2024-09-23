رايدرز يفكرون في تغيير لاعب الوسط غاردنر مينشو-أيدان أوكونيل

ويواجه فريق رايدرز جدلاً بشأن لاعب الوسط بعد أن رفض المدرب أنطونيو بيرس استبعاد إجراء تغيير في المركز بعد الخسارة المذهلة أمام فريق بانثرز يوم الأحد.

لم يكن بيرس ملتزمًا بشأن من سيكون اللاعب الأساسي في الأسبوع الرابع بعد أن أشرك أيدان أوكونيل في وقت متأخر من الربع الرابع بدلاً من جاردنر مينشو، الذي عانى في الخسارة مع هبوط واعتراض.

جاء أوكونيل وأكمل 9 من 12 تمريرة لمسافة 82 ياردة وتمريرة الهبوط.

وعندما سُئل عما إذا كان أداء لاعب الوسط في عامه الثاني يعني أي شيء، لم يقدم بيرس أي نوع من الرؤى الحاسمة.

وقال للصحفيين “أعتقد أنه يتعين علينا أن نجتمع مع اللاعبين ونقيم كل شيء من مباراة الأمس أولا”.

وقال بيرس أيضًا إن قرار وضع لاعب الوسط الشاب كان لمحاولة إعطاء “شرارة” للهجوم.

قال بيرس: “انظر إلى كيفية سير المباراة، كنا متأخرين بهدفين أو نحو ذلك، سمحنا لأيدان بالدخول لنرى ما يمكنه فعله بالهجوم. نحن نحاول فقط البحث عن شرارة”.

بدأ أوكونيل، الذي تم اختياره في الجولة الرابعة في عام 2023، 10 مباريات في الموسم الماضي، وألقى 213 تمريرة مكتملة لمسافة 2218 ياردة و12 هبوطًا.

بدأ فريق رايدرز الموسم بشكل سيئ، حيث تراجع إلى 1-2 بعد هزيمته يوم الأحد أمام فريق بانثرز.

ودفعت الخسارة بيرس إلى الرد بصراحة عندما قال للصحفيين إن اللاعبين اتخذوا “قرارات تجارية”، وفي إشارة إلى الاستياء الذي أظهره المشجعون خلال المباراة الافتتاحية على أرضهم، قال: “كنت سأطلق صيحات الاستهجان علينا أيضًا”.

ولم يوضح بيرس تعليقه يوم الاثنين عندما سئل عنه.

يستضيف فريق رايدرز فريق براونز في الأسبوع الرابع على أمل تحويل مسار الموسم.