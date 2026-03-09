رايدرز يوقعون مع Ravens C Tyler Linderbaum في وكالة NFL الحرة

رايدرز يوقعون مع Ravens C Tyler Linderbaum في وكالة NFL الحرة

عالج الغزاة بقوة إحدى نقاط الضعف الأساسية في اليوم الأول من الوكالة الحرة.

اتفق النادي مع مركز رافينز، تايلر ليندرباوم، على عقد قياسي مدته ثلاث سنوات بقيمة 81 مليون دولار، بما في ذلك ضمان 60 مليون دولار، حسبما أكد شخص مطلع على الصفقة.

لتلبية حاجة ملحة، يجعل الغزاة Linderbaum رجل خط الهجوم الداخلي الأعلى أجرًا في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي براتب سنوي قدره 27 دولارًا.

يسمح التوقيع مع Linderbaum البالغ من العمر 25 عامًا لجاكسون باورز جونسون بالبقاء في الحراسة. مع عودة كولتون ميلر من الإصابة عند التدخل الأيسر وعودة باورز-جونسون أيضًا، يمتلك فريق Raiders ثلاثة أدوار أساسية أثناء إعادة بناء خطهم الهجومي استعدادًا لصياغة لاعب وسط إنديانا فرناندو ميندوزا مع أول اختيار شامل في مسودة الشهر المقبل.

يحتل النادي أيضًا مكانة عالية في التعامل الصحيح مع DJ Glaze ولاعبي السنة الثانية Charles Grant و Caleb Rogers.

