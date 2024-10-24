ربط أقفال السلم بالمزاريب: هل هو آمن أم أن هناك طريقة أفضل؟

إحصائيات حوادث السلم مروعة. ووفقا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، يصاب نصف مليون شخص كل عام، ويقتل 300 شخص. سواء كنت تقوم بطلاء الجزء الخارجي من منزلك أو على خط السقف لتنظيف المزاريب، فإن أي شيء يعمل على تحسين سلامة السلم يجب أن يكون فكرة جيدة. في الآونة الأخيرة، حظيت قبضة السلم ذات الفك القفل بالكثير من الاهتمام، ولكن هل ربط أقفال السلم بالمزاريب آمن أم يجب أن تفعل شيئًا آخر؟

إن مقبض السلم ذو الفك القفل ليس الجهاز الوحيد المصمم لتأمين السلم إلى المبنى، ولكنه ربما يكون الأسرع والأسهل في الاستخدام. وفقًا للشركة المصنعة، يمكن أن يستغرق الأمر 5 ثوانٍ فقط. تبدو الوحدة أيضًا قوية، ولكن ينبغي أن تكون كذلك. يبلغ سعره حاليًا 129 دولارًا في أمازون. إنها ليست رخيصة، ولكن هذا لا يزال ثمنًا صغيرًا يجب دفعه من أجل سلامتك.

الأسئلة الكبيرة هي: هل هذه الأدوية فعالة، وهل هي آمنة؟ على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على نتائج الاختبار من أي منظمات سلامة رسمية، إلا أن التعليقات الواردة من العملاء إيجابية للغاية. التعليقات مثل “تعمل بشكل مثالي” و”تجعلك تشعر بالأمان والثقة” هي تعليقات نموذجية. تشير شركة Lock Jaw إلى أن أجهزتها تتوافق مع معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSA) الأمريكية الخاصة بملحقات السلم ANSI-ASC 14.8-2013. ويشمل ذلك السلالم المصنوعة من الخشب والمعدن والبلاستيك المقوى. يحتوي موقع الشركة أيضًا على تعليمات ومقاطع فيديو توضيحية للاستخدام الآمن.