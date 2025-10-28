ربما وجد بلو جايز الطريقة الوحيدة لاحتواء شوهي أوهتاني – إذا تجرأوا على الاستمرار في القيام بذلك

لوس أنجلوس – استغرق الأمر نصف لعبة World Series Game 3 الكلاسيكية المكونة من 18 جولة ليلة الاثنين، لكن بلو جايز اكتشف الإستراتيجية الصحيحة لتقليص أعظم لاعب على وجه الأرض.

كان فريق Jays هو الفريق الذي تعمد السير على آرون جادج أكثر من غيره هذا العام (تسع مرات)، وقد طبقوا نفس الإستراتيجية على شكل بستوني لمحاربة نظيره الذي ضرب القاضي على الإطلاق في الدوري الآخر.

لعب Shohei Ohtani، العظيم ثنائي فريق Dodgers، لعبة غير واقعية وتفوق على الجميع في فيلم كلاسيكي من فئة أربع نجوم مع نص هوليوودي جميل.

لكن بعد تسع جولات، أدرك فريق جايز أن تجنب أوهتاني كان أملهم الوحيد، وأبقتهم حيلة التمريرات الحرة على قيد الحياة لفترة طويلة من الليل – حتى أنهى بطل بطولة العالم لعام 2024، فريدي فريمان، الأمور أخيرًا بخروج هوميروس إلى ميدان الوسط الميت مما أدى إلى قاع المركز الثامن عشر ليمنح فريق دودجرز الفوز 6-5 والتقدم 2-1 في السلسلة.