رجلان متهمان باقتحام عشرات السيارات وسرقة أسلحة وأموال بالقرب من الملعب خلال مباراة كارولينا بانثرز الفاصلة

ألقي القبض على رجلين بعد أن زعم ​​أنهما اقتحما 24 سيارة في ساحة انتظار السيارات المكتظة بالقرب من ملعب بنك أوف أمريكا خلال مباراة كارولينا بانثرز الفاصلة يوم السبت.

يُزعم أن نعيم سترومان إل وأنتوني كندا، وكلاهما يبلغان من العمر 35 عامًا، والمشتبه به الثالث الذي لا يزال طليقًا، قد تم اقتحامهما في المركبات المملوكة للمشجعين الذين كانوا حاضرين في خسارة بانثرز أمام لوس أنجلوس رامز.

كان مشجعو Diehard Panthers Charles Dillon و Justin Grigg يتناقشون حول مكالمة في الثانية الأخيرة تم إجراؤها أثناء المباراة عندما وصلوا إلى سيارتهم، حيث تحطمت النافذة الجانبية للسائق.

قال جريج لـWSOC: “لم يكن هذا هو المشهد الذي أردت رؤيته وهو يعود من ليلة ممتعة حقًا”.

وأضاف: “لقد زاد هذا بالتأكيد الطين بلة”.

كانت سيارة جريج محاطة بمجموعة من متعلقاته الشخصية التي تخلص منها اللصوص كقمامة، بما في ذلك معدات ضخ حليب الثدي.

تحطمت سيارة ديلون بعد أن اقتحم المحتالون غطاء السيارة الذي غطى صندوقه ونافذته.

أخبر المنفذ أنه تمت سرقة 200 دولار نقدًا من وحدة التحكم الخاصة به، لكنه اعترف بأنه كان خطأه لأنه ترك مثل هذه القائمة الضخمة من الفواتير هناك في المقام الأول.

كما تمت سرقة ما لا يقل عن أربعة أسلحة نارية أثناء عمليات الاقتحام، وفقًا لإفادة خطية حصلت عليها خدمة معلومات المنظمة.

لكن المشتبه بهم لم يقطعوا مسافة طويلة قبل أن يتم القبض عليهم.

شاهد شخص كان يجلس على سطح قريب أثناء اللعبة مجموعة من الأشخاص يحطمون النوافذ بسلسلة واتصل بالرقم 911.

أفاد WSOC أن المتصل حدد سيارة المشتبه بهم على أنها سيارة دفع رباعي بيضاء، وقام رجال الشرطة بإيقاف سيارة جي إم سي يوكون بيضاء مماثلة في المنطقة بعد خمس دقائق فقط.

قفز اثنان من المشتبه بهم من الباب الجانبي للراكب وحاولوا الهروب إليه. وتمكن مشتبه به ثالث من الفرار، لكن رجال الشرطة ألقوا القبض على كندا وسترومان إيل.

وأثناء قيام الشرطة بتفتيش سيارتهم، عثروا على أحد الأسلحة المسروقة مخبأة تحت لوح الأرضية.

وذكرت الإفادة الخطية أن الضباط مشطوا بقية المنطقة وعثروا على ما بين ثلاثة إلى خمسة بنادق متروكة على جانب الطريق.

وقالت الإفادة الخطية إن الشرطة فشلت في تأمين الأسلحة التي زعمت فيما بعد مجموعة من الأحداث المشاغبين.

يواجه كل من كندا وسترومان إل 39 تهمة، بما في ذلك 23 تهمة على الأقل تتعلق باقتحام سيارة ودخولها.

سترومان إل محتجز في سجن مقاطعة مكلنبورغ بكفالة باهظة تبلغ 200 ألف دولار. كندا خلف القضبان في نفس المنشأة بسندات أقل بقيمة 40 ألف دولار.