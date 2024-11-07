رجل مقابل. لحظات برية كانت مزيفة تمامًا

أثار فيلم “Man vs. Wild” ضجة كبيرة عندما تم عرضه على قناة Discovery في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بدأت كل حلقة بشهادة المضيف والنجم بير جريلز على صحة العرض، موضحًا أنه بينما كان طاقم الإنتاج يتبعه في جميع أنحاء البرية، لم يساعدوه أو يساعدوه بأي شكل من الأشكال. قال جريلز، وهو من ذوي الخبرة في مجال البقاء على قيد الحياة وماكر في الهواء الطلق، إنه أحضر سكينًا وصوانًا وماءًا إلى البراري، وكان هذا هو الحال في الأساس، معتمدًا على ذكائه في معظم احتياجاته الأساسية. تم تقديم كل حلقة من حلقات “Man vs. Wild” – المعروفة باسم “Born Survivor” في بعض الأسواق، بما في ذلك موطن جريلز في المملكة المتحدة – على أنها قصة وحشية لا تتزعزع، أو فيلم تعليمي، حول كيفية مواجهة التضاريس المختلفة. لقد جعل من جريلز نجمًا، وأصبح اسمه مرادفًا لكلمة “البقاء”.

إعلان

كل هذا يصنع تلفزيونًا دراميًا وجذابًا، ولكن ماذا لو كانت بعض أعمال جريلز المصورة هي مجرد تلفزيون جيد؟ لم يقتصر الأمر على قيام بير جريلز أحيانًا بتقديم أسوأ النصائح وإدامة أساطير البقاء التي يمكن أن تتسبب في قتلك بالفعل، ولكن تم تمثيل عدد من أعماله المذهلة التي تم التقاطها بالكاميرا بشكل كبير. هذه هي الأوقات التي لم يكن فيها بير جريلز قاسيًا في فيلم Man vs. Wild.