رجل مقابل. لحظات برية كانت مزيفة تمامًا

أثار فيلم “Man vs. Wild” ضجة كبيرة عندما تم عرضه على قناة Discovery في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. بدأت كل حلقة بشهادة المضيف والنجم بير جريلز على صحة العرض، موضحًا أنه بينما كان طاقم الإنتاج يتبعه في جميع أنحاء البرية، لم يساعدوه أو يساعدوه بأي شكل من الأشكال. قال جريلز، وهو من ذوي الخبرة في مجال البقاء على قيد الحياة وماكر في الهواء الطلق، إنه أحضر سكينًا وصوانًا وماءًا إلى البراري، وكان هذا هو الحال في الأساس، معتمدًا على ذكائه في معظم احتياجاته الأساسية. تم تقديم كل حلقة من حلقات “Man vs. Wild” – المعروفة باسم “Born Survivor” في بعض الأسواق، بما في ذلك موطن جريلز في المملكة المتحدة – على أنها قصة وحشية لا تتزعزع، أو فيلم تعليمي، حول كيفية مواجهة التضاريس المختلفة. لقد جعل من جريلز نجمًا، وأصبح اسمه مرادفًا لكلمة “البقاء”.
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كل هذا يصنع تلفزيونًا دراميًا وجذابًا، ولكن ماذا لو كانت بعض أعمال جريلز المصورة هي مجرد تلفزيون جيد؟ لم يقتصر الأمر على قيام بير جريلز أحيانًا بتقديم أسوأ النصائح وإدامة أساطير البقاء التي يمكن أن تتسبب في قتلك بالفعل، ولكن تم تمثيل عدد من أعماله المذهلة التي تم التقاطها بالكاميرا بشكل كبير. هذه هي الأوقات التي لم يكن فيها بير جريلز قاسيًا في فيلم Man vs. Wild.
بير جريلز لم يطارده دب حقيقي
في The Rockies، الحلقة الأولى من برنامج Man vs. Wild، يُترك بير جريلز ليتدبر أمره بنفسه في جبال روكي بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية ويهدف إلى العودة إلى الحضارة بطريقة ما. كان من المفترض أن تتيح هذه الحلقة التجريبية للمشاهدين معرفة ما كانوا مقبلين عليه في المسلسل الجديد، وهي تعرض بعضًا من أكثر الأعمال المثيرة لجريلز جرأة على الإطلاق، بما في ذلك الغوص لمسافة 70 قدمًا في الماء، والتغلب على منحدر شديد الانحدار، وتجنب الدب الرمادي الكامن. .
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بفضل بعض عمليات التحرير الدقيقة، لم يتمكن المشاهدون أبدًا من رؤية ذلك الحيوان المخيف والخطير وبرامج البقاء على قيد الحياة التي تحمل الاسم نفسه. بعد إنشاء معسكر في منطقة معروفة بإيواء الدببة الرمادية، يسجل جريلز الخائف بعض الشيء على كاميرا محمولة باليد. يقول (عبر الديلي ميل): “هناك بالتأكيد شيء ما هنا. لقد سمعت للتو خطى ثقيلة جدًا هناك، ولا أعرف”. بعد أن يسير هذا الكيان مباشرة إلى الملجأ ثم بعيدًا مرة أخرى، يجرؤ جريلز على المغامرة بالخارج ويتمكن من التقاط لقطات لشخصية غامضة تتحرك في الليل.
اعتقد جريلز أنه كاد أن يواجه دبًا، وكذلك فعل المشاهدون، باستثناء أن ما تعرض للمضايقة منه في الواقع كان أحد أفراد طاقم فيلم “Man vs. Wild” يرتدي زي الدب. ادعى ممثل قناة Discovery أن التسلسل تم إنشاؤه “كمزحة” على Grylls.
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لم يقم بير جريلز بالتخييم في الجبال
تضمنت حلقة الموسم الأول “Man vs. Wild” “Sierra Nevada” سقوط Bear Grylls حرفيًا في منتصف سلسلة جبال Sierra Nevadas، وهي أكبر سلسلة جبال وأكثرها وعورة وغدرًا في كاليفورنيا بأكملها. بعد نزوله بالمظلة هبط جريلز في وسط البحيرة مباشرةً، يتصرف على الفور لتجنب انخفاض حرارة الجسم، والذي قد يمثل مشكلة خاصة عند حلول الظلام، عندما تنخفض درجة الحرارة بشكل حاد. نجح Grylls في بناء ملجأ ولا يتجمد حتى الموت، لكن هذا لا علاقة له بخبرة المضيف. لم تكن رحلة البقاء على قيد الحياة في البرية بعيدة تمامًا كما اقترح فيلم “الرجل مقابل البرية”. خلال العديد من الليالي، كان من المفترض أنه كان ينام في الغابة بينما كان محميًا بالكاد، وكان في الواقع يترف في منتجع باينز في باس ليك، وهو منتجع ريفي تم تسويقه كوجهة عائلية. كان جريلز ينام بشكل أساسي في غرفة فندق عندما كان من المفترض أن ينام على الأرض الباردة والصلبة ويستمتع بوسائل الراحة مثل الوصول إلى الإنترنت ووجبة إفطار كاملة – لذلك ربما كان ممتلئًا بالفطائر عندما تم تصويره وهو يقضم رأس ثعبان من أجله. رزق الصباح .
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لم يواجه الأمر على جزيرة صحراوية
قدمت حلقة الموسم الأول “Man vs. Wild” “جزيرة الصحراء” هذا السيناريو الكلاسيكي للأدب والتلفزيون والأفلام: تقطعت السبل ببير جريلز في جزيرة نائية واضطر إلى استخدام كل ما يمكنه العثور عليه هناك للبقاء على قيد الحياة. وبالفعل، يقارن جريلز نفسه بروبينسون كروزو في بداية الحلقة.
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في الحقيقة، لم يكن الوضع يائسًا تمامًا لأن جريلز لم يستعد للتصوير في جزيرة صغيرة مجهولة في وسط المحيط الهادئ، بل في موقع صغير غير مأهول كان من الناحية الفنية جزءًا من ولاية هاواي. تُظهر الحلقة جريلز وهو يبني ملجأً لحماية نفسه من الشمس والمطر والرياح، ويستخدم رمحًا للحصول على إمدادات غذائية ضئيلة. ومع ذلك، لم يكن جريلز في خطر حقيقي أبدًا، لأنه لم يكن مضطرًا إلى النوم في تلك الجزيرة أو استغلالها في مخازن الطعام الصغيرة. كل ليلة بعد تغليف الشريط لليوم، كان جريلز يُنقل بعيدًا إلى موتيلات في جزر أكثر سكانًا وتطورًا في هاواي.
لم يبني قاربًا من الصفر
أصبحت الحياة صعبة للغاية بالنسبة لبير جريلز في تلك البؤرة الاستيطانية العقابية في هاواي أثناء تسجيل حلقة “جزيرة الصحراء” للموسم الأول “Man vs. Wild” لدرجة أنه قرر مغادرة المنطقة بالكامل واستغلال فرصه في مكان آخر من خلال النزول إلى البحر المفتوح. جزء آخر يحتمل أن يكون خطيرًا من هذا القرار المحفوف بالمخاطر: ضرب جريلز المحيط الهادئ في طوف متداعي مصنوع من سيقان الخيزران وأوراق النخيل، وكلها من صنعه الخاص.
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على الأقل هكذا تم تصويره على شاشة التلفزيون. بينما قام جريلز ببناء قارب بنفسه بيديه، إلا أنه لم يفعل ذلك من أعلى رأسه. وذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن قبل تصوير المسلسل، قام الناجي والمستشار المدفوع الأجر “Man vs. Wild” مارك وينرت بتوجيه فريق في إنشاء وبناء هذا القارب. ثم قام الطاقم بتفكيكها، وأعاد جريلز بناؤها عندما كانت الكاميرات تدور.
لم يستخرج بير جريلز الماء من البراز
في الموسم الأول من حلقة “Man vs. Wild” “السافانا الأفريقية”، تُرك بيرز جريلز في سهول شمال كينيا. يبدو أن “جريلز” يتجه إلى البرية دون أي إمدادات تقريبًا، سعيًا إلى تكرار تجربة السائحين الذين تاهوا وتقطعت بهم السبل أثناء إجازات السفاري. يقول جريلز إن الحيوانات تشكل تهديدًا خاصًا، حيث يُقتل الأشخاص غير المحظوظين بسبب تدافع جحافل طوال الوقت. كاد أن يصبح مثل هذه الإحصائية بعد أن حدق في أم قطيع الأفيال الذي يفكر في بدء التدافع، لكن جريلز يتجنب الصراع ويواصل رحلته. بعد أن يتجنب مياه النهر الراكدة بسبب احتمال وجود البكتيريا، ينتهي الأمر بالأفيال بمساعدة جريلز بعد كل شيء. واحدة من أكثر اللحظات إثارة للقلق في تلفزيون الواقع تأتي عندما يجد جريلز قطعة كبيرة من روث الفيل، ويحملها فوق رأسه، ويعصر كل السائل في فمه المنتظر، العطشان.
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يقول جريلز إن هذه الطريقة للبقاء رطبًا عندما تكون المياه نادرة للغاية تم تعلمها من أحد الحراس. كل هذا هراء، وفقا لليس ستراود، نجم برنامج الواقع المنافس “Survivorman”. في جلسة “اسألني أي شيء” على موقع Reddit، أشارت ستراود إلى عدم دقة فيلم “Man vs. Wild”. وقال: “إن العديد من مهارات البقاء الفعلية التي يتم تدريسها زائفة، فليس من الممكن استخراج المياه الصالحة للشرب من روث الأفيال”. “حسنًا، هذا هو الحال عندما يغمرها المصور بالمياه المعبأة في زجاجات.”
لم يدرب حصانًا بريًا حقًا
سمحت حلقة الموسم الأول “Man vs. Wild” “Sierra Nevada” للمضيف Bear Grylls بإظهار مجموعة واسعة من مهاراته الجريئة في البقاء. بعد سقوطه في سلسلة جبال سييرا نيفادا في كاليفورنيا، قام جريلز برحلة عبر ثلاث مناطق حيوية متميزة لكل منها تحديات ومهام خاصة بها: الغابات، وجبال الألب، وشابارال. في الأخير، تعامل جريلز مع الحيوانات المحلية، وبالتحديد حيوانات الفرس الجامحة التي تشتهر بالجزء الشرقي من سييرا نيفادا. حتى الناجي المتمرس مثل جريلز أصيب بالذهول عندما عثر على أربعة من الخيول المتدلية في المرج. قال جريلز (عبر صحيفة نيويورك بوست): “أنا محظوظ. تأتي في طريقي فرصة استخدام وسيلة نقل قديمة للأمريكيين الأصليين”. “هذا هو أحد الأماكن القليلة في الولايات المتحدة بأكملها حيث لا تزال الخيول تتجول برية.”
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طريقة النقل تلك: ركوب الخيل، بشرط أن يتمكن جريلز من إقناع أحد الحيوانات بالسماح له بركوبها. لقد حدث ذلك بالطبع، لكن هذا ليس بسبب بعض مهارات الهمس أو تدريب الحيوانات المتقنة. وفقًا لخبير البقاء ومستشار “Man vs. Wild” مارك وينرت، رتم نقل جميع الخيول الخراطيمية بالشاحنات إلى موقع التصوير، وتم استئجارها لهذا اليوم من عملية قريبة تعير الخيول للركوب والرحلات الاستكشافية (عبر تايمز أوف لندن).
لم يتحدى بير جريلز حفرة الحمم البركانية
أثارت حلقة الموسم الأول “Man vs. Wild” “Hawaii: Mount Kilauea” المخاطر فيما يمكن أن يعرضه المسلسل وما يمكن للمضيف والناجي Bear Grylls التعامل معه. اضطر جريلز إلى تجاوز المهام المعتادة المتمثلة في العثور على مياه نظيفة وبناء مأوى، هذه المرة كان عليه الإبحار والابتعاد عن بركان نشط، جبل كيلاويا. في بعض المشاهد المروعة حقًا، يبدو أن جريلز يخدع الموت ويقهر الطبيعة في وقت واحد، ويتفاوض مع الحمم الساخنة والغازات السامة.
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بعد أن كشف أحد العروض عن عرض بعض لحظات الموسم الأول من مسلسل Man vs. Wild، أطلقت القناة الرابعة، المذيعة الأصلية للمسلسل في المملكة المتحدة، تحقيقًا في العرض. واكتشفت الشركة أن المخاطر في حادثة البركان قد تم تزويرها أو تزويرها. لم يكن هناك ما يكفي من الصهارة القاتلة، لذلك أحضر أفراد الطاقم الفحم الساخن لجعلها تبدو أكثر رعبًا وبرتقالية على الشاشة. أما ثاني أكسيد الكبريت المعلق في الهواء، فهو مجرد بخار تنتجه آلات الدخان.
لم يواجه بير جريلز عاصفة رياح حقيقية
بعد الشكوك حول صحة الموسم الأول من “Man vs. Wild”، إلى جانب الاعتراف بأن بعض الأحداث تم تنظيمها من قبل مستشار العرض مارك وينرت، يبدو أن الرقصة كانت جاهزة للمضيف Bear Grylls. في عام 2008، تجنب بصعوبة أن يصبح نجم تلفزيون الواقع الذي دمر حياته المهنية، وقدم اعتذارًا علنيًا جزئيًا عن واحدة من أكبر الفضائح التي ضربت قناة ديسكفري على الإطلاق، معترفًا بأن بعض الأشياء لم يتم تقديمها بصدق. وقال جريلز لبي بي سي: “إذا شعر الناس بالتضليل بشأن كيفية تمثيل المسلسل الأول، فأنا آسف حقًا لذلك”، وأقسم المنتجون أن المواسم المستقبلية للمسلسل ستكون “شفافة بنسبة 100٪”.
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استمرت المواسم اللاحقة من “Man vs. Wild” في استخدام المواقف المنسقة، ولكن على الأقل كان الإنتاج صريحًا بشأن هذا الموضوع. في حلقة الموسم السادس “Norway Edge of Survival”، يتجه جريلز إلى إحدى النقاط الشمالية في الدول الاسكندنافية. في غياب عاصفة رياح مدمرة حقيقية وطبيعية، استخدم المنتجون العديد من آلات الرياح الكبيرة لخلق ظروف صعبة للغاية لدرجة أنهم جعلوا المضيف يبكي أمام الكاميرا لأول مرة. وقال جريلز لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: “لقد صدموني بشدة، واعتقدت أنه يمكنني الحصول على ملجأ وإشعال النار، لكنني تعرضت للضرب من هذا الشيء واهتزت حقًا”. “كانت المشاعر موجودة لأنني فكرت: “الحقيقة هي أنك إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فأنت ميت”.”
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