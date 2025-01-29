رحلات سانت جون لتفوز على جورج تاون لتكوينه غير مهزوم في يناير

واشنطن – كان لدى العديد من فرق الدوري الاميركي للمحترفين ممثلين في أرينا كابيتال ون مساء الثلاثاء.

وكان من بينهم كبار المديرين التنفيذيين لـ The Magic (أنتوني باركر) وكليبرز (لورانس فرانك). لقد جاءوا إلى طالبة Georgetown Star Thomas Sorber ، وهو أفضل 20 مسودة.

ما رأوه بدلاً من ذلك كان هو المهيمن على النصف مثلما لعب القديس يوحنا هذا العام ، وهو عبارة عن إزاحة مدتها 20 دقيقة كانت شاملة بقدر ما كان قبيحًا بالنسبة لحشد المنزل المتفرق.

كان سوربر غير عامل ، كان من السهل أن ننسى أنه كان على الأرض في المقطع الافتتاحي.

غطت رقم 15 Johnnies Georgetown كثيرًا ، لم يكن من المهم أنهم لم يؤدوا جيدًا بشكل هجومي بعد نهاية الشوط الأول.

بقيت Johnnies ما يصل إلى 30 نقطة في هذا النصف الأول ، وتمكنت من التحول إلى الفوز 66-41 في عاصمة البلاد ، وتسجيل فوزهم السابع على التوالي و 13 في 14 محاولة.

أكمل سانت جونز شهر يناير المثالي لأول مرة منذ موسم 1984-1985. كانت هذه هي المرة الأخيرة التي بدأ فيها سانت جون 9-1 في الدوري ، علامة هذه المجموعة الحالية.

فازت The Red Storm بمسابقاتها الخمس الماضية على الرغم من محركها ، Deivon Smith ، التي تم تهميشها مع الكتف الأيمن كدمات.

وقال المدرب ريك بيتينو: “كان هذا أفضل دفاع/جريمة لعبناها على الإطلاق (في النصف)”. “كانت الجريمة رائعة مثل الدفاع ، ونحن نتحسن وأفضل.”

كان الدفاع عن سانت جون (18-3 ، 9-1) خانقًا كما كان طوال العام ، حيث احتجز جورج تاون على 24.6 في المائة من الملعب ، مما أجبر 16 تحولات ويقتصر على هوياس (13-8 ، 4-6) إلى 16 نقطة في الطلاء.

كان لدى سانت جون 12 سرقة وخمس طلقات محظورة وانتقلت إلى المركز الرابع على الصعيد الوطني بكفاءة دفاعية ، وفقًا لموقع Kenpom.com.

كانت 41 نقطة هي أقل من قبل جورج تاون منذ عام 2012 ، وأيضا أقل إجمالي سانت جونز سمح في مباراة الدوري.

وقال إد كولي مدرب جورج تاون: “كانت تلك عيادة دفاعية وضعوها للتو ووضعوا قدمًا كاملة في مؤخرتنا”.

وضع Kadary Richmond لهجة مرة أخرى ، حيث سجل 11 نقطة من 13 نقطة في الشوط الافتتاحي ، بما في ذلك مؤشر 3 نادر.

حصلت Zuby Ejiofor على أفضل من Sorber (ثماني نقاط ، وتسع كرات مرتدة) ، وحصلت على 13 نقطة وثماني كرات مرتدة ، وأضاف آرون سكوت 10 نقاط وتسع كرات مرتدة.

حصل RJ Luis على 10 نقاط ، وسبع كرات مرتدة وأربع تمريرات ، بينما كان Simeon Wilcher قد سجل سبع نقاط وخمس تمريرات وخمس سرعات.

كان 11-0 ، 23-3 و 41-11.

كانت 47-21 في نهاية الشوط الأول ، وهي المرة الثانية في السنوات الـ 25 الماضية التي قادها سانت جون أكثر من 25 نقطة في نهاية الشوط الأول ضد خصم شرق كبير.

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قبل أسبوعين ، التقى الفريقان في الحديقة ، وسباق جورج تاون إلى تقدم 14 نقطة في الشوط الأول. احتشد سانت جون للفوز ، وتأكد من أنه لم يحفر نفسه ثقبًا آخر.

كانت العاصفة الحمراء جاهزة لمنطقة هوياس.

وقال سكوت: “كنا نعلم أنه يتعين علينا التقاط الطاقة في الدقائق الأربع الأولى ، وهذا ما فعلناه”. “واصلنا ذلك طوال النصف الأول.”

شهدت تلك الافتتاحية 20 دقيقة النار على العاصفة الحمراء 61.8 في المئة من الحقل ، وقام 5 من 11 محاولات 3 نقاط وتصب في 26 نقطة في الطلاء.

لم يكن الشوط الثاني سهلاً على العيون.

رفعت جورج تاون شدته مستويات متعددة واستمرت سانت جون في قلب الكرة.

تم تقليص الصدارة إلى 15 في مرحلة ما ، لكن Johnnies استجاب من خلال الانتهاء من اللعبة بالطريقة التي بدأوا بها: بتسجيل 11 نقطة من 12 نقطة.

“أعتقد أن أفضل جودة لدينا هي أننا متواضعون. قال بيتينو: “نحن فقط نستمر في اللعب بجد”. “لا نعتقد أننا رائعون. نطمح إلى أن نكون رائعين ، لكننا لا نعتقد أننا رائعون.

نحن نعلم أن جورج تاون يمكنه التغلب علينا. نحن نعلم (خصمنا القادم) أن بروفيدنس يمكنه التغلب علينا. نحن نعلم أن الجميع يمكنهم ضربنا. لكننا نتحسن وأفضل وأفضل ، وهذا كل ما نهتم به. التواضع هو عامل رئيسي. ”