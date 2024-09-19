رحلة آرون رودجرز البرية من الإصابة الساحقة إلى المباراة الافتتاحية لفريق نيويورك جيتس على أرضه

لقد مرت 373 يومًا منذ إحدى أحلك الساعات في تاريخ Jets.

قبل المباراة الافتتاحية لفريق نيويورك جيتس على أرضه ضد فريق نيو إنجلاند باتريوتس يوم الخميس الماضي، كانت آخر مرة رأى فيها مشجعوهم آرون رودجرز في ملعب ميتلايف عندما كان يخرج من النفق ملوحًا بعلم أمريكي إحياءً لذكرى المباراة الافتتاحية لفريق نيويورك جيتس في موسم 11 سبتمبر 2023 ضد فريق باتريوتس.

في المسرحية الهجومية الرابعة في تلك المباراة لصالح فريق نيويورك جيتس، أصيب رودجرز بتمزق في وتر أخيل الأيسر، وخسر فريقه بقية الموسم.

لقد كان الطريق طويلًا وشاقًا بالنسبة له منذ ذلك الحين.

كما هو الحال دائمًا مع رودجرز، أعقب ذلك دراما.

بفضل ظهوره الأسبوعي يوم الثلاثاء في برنامج “Pat McAfee Show”، كانت هناك لحظات قليلة مملة مع رودجرز أثناء فترة إعادة تأهيله حيث كان يسجل كل شيء.

وقد أدى كل هذا إلى عودته المرتقبة للغاية إلى الملعب الرئيسي ليلة الخميس.

وقال رودجرز قبل المباراة: “لقد مر وقت طويل منذ أن نزلت إلى الملعب في جيت لايف”.

وقال رودجرز إنه توقع أن يكون هناك “الكثير من المشاعر بالتأكيد، ولكننا لحسن الحظ في مباراتنا الثالثة هذا الموسم، (بعد) لعب مباراتين كاملتين”.

في الواقع، كان من المتوقع أن يكون هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يعلقون آمالاً كبيرة على تعافي رودجرز من إصابة وتر العرقوب، حيث إنه لعب بالفعل مباراتين خارج أرضه قبل هذه المباراة.

قم ببث المباراة مباشرة يوم الخميس مساءً على Amazon Prime Video

وقال إن “جسده يشعر بحالة جيدة، وهو في أفضل حالاته خلال أسبوع قصير”، مضيفًا: “سيكون من الممتع أن أكون هناك مع الجماهير، والمباريات الليلية … أنا أحب المباريات الليلية”.

بدأت محنة رودجرز في تلك الليلة المشؤومة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عندما أقالته إدارة بوفالو من تدريب الفريق على يد ليونارد فلويد وتم نقله على عربة خارج الملعب.

تم وضعه في احتياطي المصابين في اليوم التالي، 12 سبتمبر.

في 13 سبتمبر، أعلن رودجرز عبر إنستغرام أنه خضع لجراحة “ناجحة” وتعهد “بالنهوض مرة أخرى”. تضمنت الجراحة إجراء “جسر سريع” مصمم لتسريع عملية التعافي.

وفي 15 سبتمبر/أيلول، ألمح رودجرز، في أول تصريحات علنية له منذ الإصابة والجراحة اللاحقة، إلى أن “ماكافي” قد يعود للعب قبل نهاية موسم 2023.

في 15 أكتوبر، ظهر رودجرز في مباراة الأسبوع السادس لفريق نيويورك جيتس ضد فريق إيجلز في ملعب ميتلايف، ولم يكن يمشي بدون عكازات فحسب، بل كان أيضًا يقوم برمي بعض التمريرات الخفيفة في فترة ما قبل المباراة.

في السابع عشر من أكتوبر، صرح مدرب فريق نيويورك جيتس روبرت صالح للصحافيين أنه لا يستبعد احتمال عودة رودجرز للعب في موسم 2023، قائلاً عن رودجرز: “إنه مدفوع بالشكوك. وكلما زاد الشك فيه، زاد حماسه. إنه في مهمة”.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يلعب فريق نيويورك جيتس ضد فريق نيويورك جاينتس في ملعب ميتلايف، شوهد رودجرز مرة أخرى على أرض الملعب قبل المباراة وهو يرمي الكرة، وهذه المرة يقوم بحركات تشبه حركات لاعبي كرة القدم مثل التراجع إلى الخلف والتدحرج إلى الخارج، مما أثار شهية مشجعي نيويورك جيتس الذين سئموا من مشاهدة زاك ويلسون يفشل.

في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، صرح رودجرز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة إن بي سي بأنه يستهدف العودة إلى الملاعب في منتصف ديسمبر/كانون الأول. وقال رودجرز: “أعلم أن الأمر يبدو جنونيًا، ولكن إذا أجريت جراحة جيدة، وخضعت لمريض جيد، فهذا يجعل الأمر ممكنًا”.

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت هناك تقارير تفيد بأن رودجرز كان يخطط للعودة للمشاركة في مباراة عشية عيد الميلاد بين نيويورك جيتس وواشنطن.

في 29 نوفمبر، فتح فريق نيويورك جيتس رسميًا فترة تدريب رودجرز، مما منح الفريق ثلاثة أسابيع لتفعيله في القائمة المكونة من 53 لاعبًا. كان فريق نيويورك جيتس قد حقق 4 انتصارات و7 هزائم في ذلك الوقت. قال رودجرز إنه إذا حصل على تصريح طبي للعب وإذا كان فريق نيويورك جيتس لا يزال على قيد الحياة في سباق التصفيات، فسوف يلعب.

في الأول من ديسمبر/كانون الأول، بعد 77 يوما فقط من إجراء الجراحة، عاد رودجرز إلى التدريب للمرة الأولى.

في 20 ديسمبر/كانون الأول، في نهاية فترة التدريب التي استمرت ثلاثة أسابيع، أعلن فريق نيويورك جيتس، الذي حقق 5 انتصارات و9 هزائم وخرج من سباق التصفيات، أن رودجرز لن يلعب مرة أخرى في عام 2023، على الرغم من أنهم قاموا بتنشيطه في القائمة المكونة من 53 لاعباً حتى يتمكن من الاستمرار في التدريب مع الفريق خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الموسم. وكان هذا بمثابة انتصار رمزي من نوعه بالنسبة لرودجرز، مما عزز معنوياته وسط فترة إعادة التأهيل الطويلة.

في النهاية، لم يكن استعجال رودجرز في العودة يستحق المخاطرة بالتعرض لإصابة جديدة، والتي كانت ستؤدي إلى تخريب موسم 2024.

وقال رودجرز “كانت هناك الكثير من الأشياء التي تعمل ضدي، وكان عمري هو العامل الأكبر”.

وشارك رودجرز بشكل كامل في جميع أنشطة فترة ما بعد الموسم، وبدا في حالة جيدة في معسكر التدريب، ولديه الآن مباراتان في عام 2024.

وقد أعاده ذلك إلى دائرة كاملة يوم الخميس الماضي ضد فريق نيو إنجلاند باتريوتس في ملعب ميتلايف في ما يأمل أن يكون لا ينسى لجميع الأسباب الصحيحة هذه المرة.

عقبة أخرى في عام كامل منهم.